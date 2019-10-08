В Бразилии нашли бутылку с посланием от советских моряков

© Globo/Paula Sousa/Личный архив В Бразилии нашли бутылку с посланием от советских моряков

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Бразильские студенты нашли на побережье штата Риу-Гранди-ду-Сул бутылку с посланием на русском языке. Об этом сообщила телекомпания Бразильские студенты нашли на побережье штата Риу-Гранди-ду-Сул бутылку с посланием на русском языке. Об этом сообщила телекомпания Globo

Эту бутылку пинал на пляже десятилетний брат одной из отдыхающих. Компанию заинтересовала находка, однако никто не смог прочесть текст. В итоге девушка выложила фотографию послания в одной из групп Университета Пелотас на фейсбуке.

Carta com texto em russo é encontrada dentro de garrafa em Santa Vitória do Palmar https://t.co/7QCbxuwW30 pic.twitter.com/5g7m2Vfz5j — G1RS (@g1rs) September 26, 2019

Пост собрал около двух тысяч комментариев, а одна девушка, знающая русский язык, попыталась перевести письмо.

"Адресовано тем, кто не поленился выловить эту бутылку. Она была распита вопреки всем приказам и постановлениям МРХ и правительства настоящими моряками, соблюдающими и помнящими морские традиции", — гласит приблизительный перевод послания.

Предполагается, что под МРХ авторы письма имели в виду Министерство рыбного хозяйства СССР. Под приказами и постановлениями, вероятно, подразумевается сухой закон — антиалкогольная кампания, начавшаяся сразу после прихода к власти Михаила Горбачева в 1985 году.