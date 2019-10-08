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РИА Новости

В Бразилии нашли бутылку с посланием от советских моряков

11:26 08.10.2019 (обновлено: 14:26 08.10.2019)
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© Globo/Paula Sousa/Личный архивВ Бразилии нашли бутылку с посланием от советских моряков
В Бразилии нашли бутылку с посланием от советских моряков
© Globo/Paula Sousa/Личный архив
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Бразильские студенты нашли на побережье штата Риу-Гранди-ду-Сул бутылку с посланием на русском языке. Об этом сообщила телекомпания Globo.
Эту бутылку пинал на пляже десятилетний брат одной из отдыхающих. Компанию заинтересовала находка, однако никто не смог прочесть текст. В итоге девушка выложила фотографию послания в одной из групп Университета Пелотас на фейсбуке.
Пост собрал около двух тысяч комментариев, а одна девушка, знающая русский язык, попыталась перевести письмо.

"Адресовано тем, кто не поленился выловить эту бутылку. Она была распита вопреки всем приказам и постановлениям МРХ и правительства настоящими моряками, соблюдающими и помнящими морские традиции", — гласит приблизительный перевод послания.

Предполагается, что под МРХ авторы письма имели в виду Министерство рыбного хозяйства СССР. Под приказами и постановлениями, вероятно, подразумевается сухой закон — антиалкогольная кампания, начавшаяся сразу после прихода к власти Михаила Горбачева в 1985 году.
Лист бумаги отдали на экспертизу в лабораторию по сохранению и восстановлению артефактов Университета Пелотас. Она еще не опубликовала свой вердикт. Пока эксперты предположили, что моряки сбросили бутылку в воду с советского рыболовного судна у берегов Гренландии примерно в 1990 году.
В годы горбачевской антиалкогольной кампании водку выдавали по талонам
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