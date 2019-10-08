Путин наградил американского астронавта Ника Хейга орденом Мужества

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин наградил орденом Мужества американского астронавта Ника Хейга — участника полета, который сорвался из-за аварии ракеты "Союз-ФГ".

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как говорится в документе, американский астронавт получил награду "за мужество и высокий профессионализм, проявленные при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с повышенным риском для жизни при возникновении нештатной ситуации".

Хейг и российский космонавт Алексей Овчинин 11 октября 2018 года стартовали к МКС на корабле "Союз МС-10". Однако на третьей минуте полета из-за аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ" компьютер дал команду на отстрел спускаемого аппарата с экипажем. Космонавты благополучно приземлились примерно в 400 километрах от места старта.

В новый полет Овчинин и Хейг отправились 14 марта 2019 года, третьим членом экипажа стала американка Кристина Кук. Корабль пристыковался к МКС утром 15 марта.