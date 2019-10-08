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РИА Новости

Путин наградил американского астронавта Ника Хейга орденом Мужества

11:23 08.10.2019 (обновлено: 14:34 08.10.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЧлен основного экипажа МКС-57/58 астронавт НАСА Ник Хейг
Член основного экипажа МКС-57/58 астронавт НАСА Ник Хейг
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Член основного экипажа МКС-57/58 астронавт НАСА Ник Хейг. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин наградил орденом Мужества американского астронавта Ника Хейга — участника полета, который сорвался из-за аварии ракеты "Союз-ФГ".
Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Как говорится в документе, американский астронавт получил награду "за мужество и высокий профессионализм, проявленные при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с повышенным риском для жизни при возникновении нештатной ситуации".
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Хейг и российский космонавт Алексей Овчинин 11 октября 2018 года стартовали к МКС на корабле "Союз МС-10". Однако на третьей минуте полета из-за аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ" компьютер дал команду на отстрел спускаемого аппарата с экипажем. Космонавты благополучно приземлились примерно в 400 километрах от места старта.
В новый полет Овчинин и Хейг отправились 14 марта 2019 года, третьим членом экипажа стала американка Кристина Кук. Корабль пристыковался к МКС утром 15 марта.
На землю Овчинин и Хейг вернулись 3 октября вместе с первым астронавтом из ОАЭ Хаззой аль-Мансури.
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Ник ХейгКосмос - РИА НаукаСоюзРИА Наука
Популярные комментарии
Ну всё. Попал Хейг под колпак ФБР. Раз Путин наградил, значит русский шпиён. )))
8 октября, 11:35
rroyi
560001
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