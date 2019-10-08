России и Саудовской Аравии не нужна "задранная" цена нефти, заявил Песков

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия заинтересованы в том, чтобы цена на нефть не задиралась выше целесообразного уровня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы вместе с Саудовской Аравией заинтересованы в том, чтобы эта цена не задиралась выше целесообразного уровня", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24"

Ранее посол королевства в РФ Раид бин Халид заявил РИА Новости, что во время визита Владимира Путина в Саудовскую Аравию в центре внимания на переговорах будет не только ситуация вокруг Персидского залива, но и в нефтяном секторе. Ожидается, что российский лидер посетит Эр-Рияд в середине октября.

Россия и Саудовская Аравия являются участниками так называемой сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, последний вариант которой согласован на период до конца марта 2020 года.