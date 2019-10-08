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РИА Новости

России и Саудовской Аравии не нужна "задранная" цена нефти, заявил Песков

11:18 08.10.2019
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия заинтересованы в том, чтобы цена на нефть не задиралась выше целесообразного уровня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы вместе с Саудовской Аравией заинтересованы в том, чтобы эта цена не задиралась выше целесообразного уровня", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24".
Министр энергетики РФ Александр Новак
7 октября, 14:36РИА Новости
Новак считает справедливой цену нефти в $50 за баррель
Ранее посол королевства в РФ Раид бин Халид заявил РИА Новости, что во время визита Владимира Путина в Саудовскую Аравию в центре внимания на переговорах будет не только ситуация вокруг Персидского залива, но и в нефтяном секторе. Ожидается, что российский лидер посетит Эр-Рияд в середине октября.
Россия и Саудовская Аравия являются участниками так называемой сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, последний вариант которой согласован на период до конца марта 2020 года.
На недавней встрече с генсеком ОПЕК в начале октября Путин отметил, что Россия придерживается договоренностей и рассчитывает на последовательность и дисциплину других участников сделки. А после этой встречи на Российской энергетической неделе президент заявил о важности использовать все механизмы для балансировки рынка, с учетом интересов всех стран находить взаимоприемлемые развязки. По его оценке, на данный момент результат сделки ОПЕК+ устраивает и производителей нефти и ее потребителей.
Добыча нефти
4 октября, 09:42Радио Sputnik
Минфин высчитал последствия при падении цены на нефть до $10 за баррель
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ОПЕКДмитрий ПесковВладимир ПутинСаудовская АравияРоссияЭкономика
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