Российское кино теряет позиции в мировом прокате, заявили в Счетной палате

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Российские фильмы за два прошедших года укрепили позиции в национальном прокате, но потеряли в мировом, такие выводы содержатся в сообщении Счётной палаты РФ по итогам проверки целевого и эффективного использования средств господдержки на кинематограф в 2017-2018 годах.

"Счетная палата высоко оценивает потенциал роста российского рынка кинопоказа. В 2018 году на него приходилось 2,5% от мирового рынка – это 200 миллионов зрителей. Доля национального кино выросла более чем в полтора раза с 2012 года и теперь составляет 28,9%", - говорится в сообщении.

"При этом в проверяемый период количество иностранных зрителей, посмотревших российские картины за рубежом, по имеющимся данным, снизилось почти на 15% – до 8 миллионов человек. Это свидетельствует о недостаточно эффективной государственной поддержке проката отечественных фильмов за рубежом", – цитирует ведомство выступление на коллегии аудитора Михаила Меня.

По мнению контрольного ведомства, чтобы выйти на указанную в стратегии развития кинематографа цель – 30% российских фильмов в отечественном прокате к 2030 году – нужно перенять успешную практику других стран. "Успешный опыт Франции, в которой доля национального кино в 2018 году составила 39,5%, основан на обязательном перераспределении отчислений всех участников рынка на поддержку отечественного кинематографа. При этом Минкультуры механизм перераспределения отчислений в целях привлечения в киноотрасль внебюджетного финансирования не выработан", - пояснил Мень.

Кроме того, аудиторы обращают внимание на то, что стратегия также предусматривает продвижение международного имиджа России в качестве страны с богатейшей традиционной и динамично развивающейся современной культурой, в том числе посредством продвижения российских фильмов и сериалов.