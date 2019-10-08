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РИА Новости

Российское кино теряет позиции в мировом прокате, заявили в Счетной палате

11:16 08.10.2019 (обновлено: 11:18 08.10.2019)
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© Фото : Unsplash / Kilyan SockalingumЗрительный зал
Зрительный зал
© Фото : Unsplash / Kilyan Sockalingum
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Российские фильмы за два прошедших года укрепили позиции в национальном прокате, но потеряли в мировом, такие выводы содержатся в сообщении Счётной палаты РФ по итогам проверки целевого и эффективного использования средств господдержки на кинематограф в 2017-2018 годах.
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"Счетная палата высоко оценивает потенциал роста российского рынка кинопоказа. В 2018 году на него приходилось 2,5% от мирового рынка – это 200 миллионов зрителей. Доля национального кино выросла более чем в полтора раза с 2012 года и теперь составляет 28,9%", - говорится в сообщении.
"При этом в проверяемый период количество иностранных зрителей, посмотревших российские картины за рубежом, по имеющимся данным, снизилось почти на 15% – до 8 миллионов человек. Это свидетельствует о недостаточно эффективной государственной поддержке проката отечественных фильмов за рубежом", – цитирует ведомство выступление на коллегии аудитора Михаила Меня.
По мнению контрольного ведомства, чтобы выйти на указанную в стратегии развития кинематографа цель – 30% российских фильмов в отечественном прокате к 2030 году – нужно перенять успешную практику других стран. "Успешный опыт Франции, в которой доля национального кино в 2018 году составила 39,5%, основан на обязательном перераспределении отчислений всех участников рынка на поддержку отечественного кинематографа. При этом Минкультуры механизм перераспределения отчислений в целях привлечения в киноотрасль внебюджетного финансирования не выработан", - пояснил Мень.
Кроме того, аудиторы обращают внимание на то, что стратегия также предусматривает продвижение международного имиджа России в качестве страны с богатейшей традиционной и динамично развивающейся современной культурой, в том числе посредством продвижения российских фильмов и сериалов.
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Министерство культуры ознакомилось с замечаниями аудиторов. "Действительно, для нас важнейшим показателем являются зрители и сбор средств, но мы будем думать в рамках разработки стратегического документа и по другим показателям", – цитирует контрольное ведомство выступление на коллегии Счётной палаты заместителя министра культуры Павла Степанова.
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КиноМинистерство культуры РФСчетная палата РФРоссия
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