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РИА Новости

В Минске обеспокоены проведением учений НАТО в 2020 году у границ страны

11:14 08.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 8 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Минске обеспокоены предстоящими в 2020 году крупными учениями НАТО "у границ" республики.
"Североатлантический альянс весной следующего года собирается прямо у границ Белоруссии провести масштабные военные учения", - сказал президент Белоруссии во вторник в Минске на международной конференции "Европейская безопасность: отойти от края пропасти".
По его словам, это будут самые крупные за последнее время учения вблизи Белоруссии. "По численности таких учений у наших границ не проводилось", - добавил Лукашенко, не исключив, что в итоге численность может быть "в два, а то и в три, раза больше заявленной".
"Какой в связи с этим можно задать риторический вопрос... Не знаю, кому это надо", - отметил он.
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