В Минске обеспокоены проведением учений НАТО в 2020 году у границ страны

"Североатлантический альянс весной следующего года собирается прямо у границ Белоруссии провести масштабные военные учения", - сказал президент Белоруссии во вторник в Минске на международной конференции "Европейская безопасность: отойти от края пропасти".

По его словам, это будут самые крупные за последнее время учения вблизи Белоруссии. "По численности таких учений у наших границ не проводилось", - добавил Лукашенко, не исключив, что в итоге численность может быть "в два, а то и в три, раза больше заявленной".