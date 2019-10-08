МИД Ирана предостерег Турцию от военных действий на территории Сирии

ТЕГЕРАН, 8 окт — РИА Новости. Ввод турецких войск в Сирию может привести к материальному и гуманитарному ущербу, говорится в сообщении МИД Ирана.

"Мы сказали турецкой стороне, что безопасность Турции можно обеспечить единственно размещением военных сил в приграничных районах. Действия против суверенитета и безопасности Сирии не принесут Турции пользы", — заявил ранее глава внешнеполитического ведомства Мохаммад Джавад Зариф.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что американские военные покидают районы на севере Сирии, где Анкара планирует провести военную операцию против курдов.

Он уточнил, что их целью будет очистка приграничной сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности для размещения находящихся в Турции сирийских беженцев. Представители арабо-курдских отрядов "Сирийских демократических сил", в свою очередь, подчеркнули, что тем самым США нарушили свои договоренности с курдскими формированиями.

Официальный Дамаск неоднократно называл незаконным присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операцию против курдских формирований, и призывал Анкару вывести войска.