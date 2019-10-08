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РИА Новости

МИД Ирана предостерег Турцию от военных действий на территории Сирии

11:09 08.10.2019 (обновлено: 11:45 08.10.2019)
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© AP Photo / Baderkhan AhmadТурецкая и американская бронетехника на сирийско-турецкой границе
Турецкая и американская бронетехника на сирийско-турецкой границе
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
ТЕГЕРАН, 8 окт — РИА Новости. Ввод турецких войск в Сирию может привести к материальному и гуманитарному ущербу, говорится в сообщении МИД Ирана.

"Мы сказали турецкой стороне, что безопасность Турции можно обеспечить единственно размещением военных сил в приграничных районах. Действия против суверенитета и безопасности Сирии не принесут Турции пользы", — заявил ранее глава внешнеполитического ведомства Мохаммад Джавад Зариф.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что американские военные покидают районы на севере Сирии, где Анкара планирует провести военную операцию против курдов.
Он уточнил, что их целью будет очистка приграничной сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности для размещения находящихся в Турции сирийских беженцев. Представители арабо-курдских отрядов "Сирийских демократических сил", в свою очередь, подчеркнули, что тем самым США нарушили свои договоренности с курдскими формированиями.
Официальный Дамаск неоднократно называл незаконным присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операцию против курдских формирований, и призывал Анкару вывести войска.
Вечером 7 октября турецкая авиация нанесла удар по базе арабо-курдских отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF) в провинции Хасеке.
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Война в СирииМИД ИранаТурцияСирияИранВ мире
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не наступайте на хвост Турции и все будет в порядке
8 октября, 11:17
Джо Блэк
3210011
Вот Турции и пригодятся Российские С-400.
8 октября, 11:31
ggosp2001
321212
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