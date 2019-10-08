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РИА Новости

В Таиланде обнаружили тела еще пяти слонов, пытавшихся спасти слоненка

11:07 08.10.2019 (обновлено: 14:34 08.10.2019)
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БАНГКОК, 8 окт – РИА Новости. Десять диких слонов погибли в таиландском национальном парке Кхао Яй ("Большие Горы") в 150 км от Бангкока неподалеку от Коратского горного плато, сорвавшись в пропасть, в которую перед этим упал слоненок, сообщает во вторник интернет-версия газеты "Тхаи Рат".
Тела слоненка и пяти взрослых слонов, сорвавшихся в глубокую горную расщелину, обнаружили рейнджеры национального парка в субботу. В понедельник ниже по течению горной речки, протекающей через расщелину, были найдены с помощью видеосъемки с воздуха беспилотными аппаратами еще пять тел погибших гигантских животных, говорится в сообщении.
Рейнджеры и ученые национального парка пришли к выводу, что, скорее всего, слоны, принадлежавшие к одному стаду, погибли при попытке спасти слоненка, упавшего в пропасть первым. Таким образом, в одном трагическом происшествии погибли сразу 11 диких слонов, пишет газета.
В настоящее время на территории национального парка идет розыск двух слонов стада, выживших в происшествии, но, по всей видимости, получивших ранения.
Одновременно работники парка готовят операцию по извлечению тел всех погибших слонов из расщелины, которую необходимо произвести в кратчайшие сроки, чтобы избежать заражения горной реки, протекающей по дну расщелины и вытекающей на расположенные ниже горные склоны, сообщает издание.
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