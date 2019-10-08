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РИА Новости

Нарколог объяснил высокую смертность от алкоголя на Чукотке

11:07 08.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПосетитель разливает водку в пивном баре
Посетитель разливает водку в пивном баре
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Посетитель разливает водку в пивном баре. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Сложные природные условия на Дальнем Востоке и генетические особенности малочисленных народов, проживающих там, являются причиной высокой смертности из-за алкоголя, считает главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.
Ранее издание РБК сообщило, что регионы Дальнего Востока стали лидерами по смертности из-за алкоголя, на Чукотке каждый девятый скончавшийся умер из-за алкоголя, а в Магаданской области – один из одиннадцати умерших.
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Названы регионы с самой высокой смертностью от алкоголя
"На Дальнем Востоке холодно и ветрено, поэтому люди пьют больше. Потом там еще и малочисленные народы проживают, у которых генетически есть проблемы с переработкой алкоголя, поэтому смертность среди них от алкоголя выше", - рассказал РИА Новости Брюн.
Он отметил, что такая совокупность факторов и приводит к более высокой смертности на Дальнем Востоке, чем в среднем по России.
По его словам, наиболее низкая смертность от алкоголя в Краснодарском крае и регионах Кавказа, так как там природные условия наиболее благоприятные.
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