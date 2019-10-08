Расходы китайских туристов в Москве за девять месяцев выросли на 25%

МОСКВА, 8 окт - " Проект "Россия-Китай: главное . Средняя сумма расходов китайских туристов в Москве за 9 месяцев 2019 года выросла по сравнению с прошлым годом на 25%, следует из отчета аналитических компаний Sendy и "Эвотор", которые выступают провайдерами услуг платежных сервисов WeChat Pay и Alipay на территории России.

Исследование показало, что туристы из Китая в среднем тратят в московских магазинах и ресторанах 24589 рублей. Средняя сумма расходов в других городах России – несколько ниже. Так, в Санкт-Петербурге она составила 19875 рублей, во Владивостоке - 13560 рублей, а в Хабаровске - 12365 рублей.

Аналитики указали, что самыми популярными товарами у китайских туристов являются янтарь и косметика. На них приходится по 30% от всех покупок в российских магазинах с помощью китайских платежных приложений. В топ-10 также вошли ювелирные изделия, сувениры, алкоголь, шоколад, обувь, одежда и мёд.