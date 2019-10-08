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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Расходы китайских туристов в Москве за девять месяцев выросли на 25%

11:02 08.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкТуристы на Никольской улице в Москве
Туристы на Никольской улице в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 8 окт - Проект "Россия-Китай: главное". Средняя сумма расходов китайских туристов в Москве за 9 месяцев 2019 года выросла по сравнению с прошлым годом на 25%, следует из отчета аналитических компаний Sendy и "Эвотор", которые выступают провайдерами услуг платежных сервисов WeChat Pay и Alipay на территории России.
Исследование показало, что туристы из Китая в среднем тратят в московских магазинах и ресторанах 24589 рублей. Средняя сумма расходов в других городах России – несколько ниже. Так, в Санкт-Петербурге она составила 19875 рублей, во Владивостоке - 13560 рублей, а в Хабаровске - 12365 рублей.
Аналитики указали, что самыми популярными товарами у китайских туристов являются янтарь и косметика. На них приходится по 30% от всех покупок в российских магазинах с помощью китайских платежных приложений. В топ-10 также вошли ювелирные изделия, сувениры, алкоголь, шоколад, обувь, одежда и мёд.
При этом отмечается, что рекордная покупка с помощью приложения WeChat в этом году зафиксирована в одном из ювелирных магазинов Москвы. Сумма платежа составила 452 тысяч рублей. В 2018 пользователь WeChat единовременно потратил в российском магазине 786 тысяч рублей.
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