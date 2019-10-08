В Челябинске задержали подозреваемого в нападении на женщину в подъезде

ЧЕЛЯБИНСК, 8 окт – РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в нападении на женщину в подъезде в Челябинске, задержан, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости во вторник старший помощник руководителя по связям со СМИ следственного управления СК РФ по региону Владимир Шишков.

В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Челябинску, появилась информация о якобы появлении в городе маньяка. Мужчина напал на женщину в доме №291 по проспекту Победы около 4 утра 5 октября, забежав за ней в подъезд, – он ее избил и хотел изнасиловать, но соседи его спугнули, утверждают местные жители. Также отмечается, что мужчина якобы совершил еще несколько нападений в этом же районе.

"В понедельник подозреваемый был задержан. Им оказался местный житель. Возбуждено уголовное дело", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что дело возбуждено по статье УК "Покушение на совершение насильственных действий сексуального характера"

В настоящее время решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения, пояснил он.

Собеседник агентства не смог уточнить, подозревается ли данный мужчина в аналогичных преступлениях.