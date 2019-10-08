Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-08T12:51Z
https://ria.ru/20191008/1559533546.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155634/11/1556341172_0:0:2773:1561_1036x0_80_0_0_7020fc0bda555c39397321c563951afc.jpg
РИА Новости

Конфликт в Донбассе нельзя решить без помощи США, считает Лукашенко

11:01 08.10.2019 (обновлено: 12:51 08.10.2019)
1617
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 8 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт в Донбассе нельзя урегулировать без помощи США, поскольку Вашингтон слишком погружен в политические и экономические процессы на Украине.
"Почему я все более настойчиво... говорю, что без США невозможно решить эту проблему?.. Вы же знаете, насколько погружены США не только в проблемы Крыма, Донбасса, целостности Украины, но и вообще - и политические, и экономические процессы. Да и американцы это уже не отвергают", - сказал президент Белоруссии во вторник в Минске на международной конференции "Европейская безопасность: отойти от края пропасти".
"Вы, наверное, прочитали разговор (президентов США и Украины) Дональда Трампа и (Владимира) Зеленского. Мне не понравилось здесь обращение Дональда Трампа в том плане, что вот тут Европа почти ничего не делает, а она должна делать - и деньги, и прочее - для решения этого конфликта. Это - сбросить с больной головы на здоровую проблему", - сказал Лукашенко.
При этом президент Белоруссии упрекнул Европу в недостаточной активности по разрешению конфликта в Донбассе. По его словам, "Европа, если Америка не начнет шевелиться, ничего не сделает, как не сделала за эти пять лет. Да она и не собиралась ничего там делать", - добавил он. Лукашенко напомнил, как ранее направил европейским партнерам белорусские предложения по урегулированию конфликта в Донбассе. "Должен сказать, что РФ была готова действовать в этом направлении. Но оказалось, что это (белорусские предложения - ред.) не нужно… Европа вроде бы помогает, ну так помогайте, чтобы был результат ", - сказал он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, приуроченном к пятилетию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе, во Дворце независимости в Нур-Султане. 29 мая 2019
Вчера, 10:56РИА Новости
Лукашенко считает, что "формулу Штайнмайера" используют против Зеленского
Лукашенко напомнил, что Восток и Запад противостоят друг другу со времен Советского Союза, особенно в военной сфере. "Сегодня мы Украину просто "подарили" своим соперникам. Своими руками отдали Украину. За это американцы и НАТО должны нас просто благодарить, что они, наверное, и делают, разговаривая между собой", - добавил президент.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате". В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.
451820656
Обсудить 7
Александр ЛукашенкоБелоруссияСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
С помощью США вообще ничего нельзя решить. Можно только создать проблемы. Вышибать их надо оттуда. Всеми возможными средствами.
8 октября, 11:13
Владимир Ф. Быченков
1400000
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, приуроченном к пятилетию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе, во Дворце независимости в Нур-Султане. 29 мая 2019
Лукашенко считает, что "формулу Штайнмайера" используют против Зеленского
РИА
Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Градус недоверия между Россией и Западом достиг предела, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Минске обеспокоены проведением учений НАТО в 2020 году у границ страны
Президент Украины Владимир Зеленский
Лукашенко заявил о желании Зеленского решить конфликт в Донбассе
Лента
новостей
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал идею подключения США к "нормандскому формату"
Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
СМИ: разговор Трампа и Эрдогана прошел не так, как ожидалось
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Пушков назвал условия для участия США в урегулировании на Украине
Турецкая и американская бронетехника на сирийско-турецкой границе
МИД Ирана предостерег Турцию от военных действий на территории Сирии
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Жуковском отец случайно убил маленькую дочь, пока жена была в роддоме
Актер Дмитрий Марьянов
СК назвал причину смерти актера Дмитрия Марьянова
Участники акции Нет капитуляции против согласования Киевом формулы Штайнмайера по урегулированию в Донбассе на площади Независимости в Киеве
Штайнмайера удивила реакция украинцев на его формулу по Донбассу
Севастополь
Спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что Крым уже принадлежал России
Сергей Пашинский
Депутат Рады назвала арест Пашинского политической репрессией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:35СМИ сообщили о новом месте работы экс-чиновницы, оскорбившей жителей Тулуна
08:28В Якутске двое рецидивистов пытались ограбить банкомат в научном институте
08:27Пассажир умер во время полета из Красноярска в Москву
08:26В Кургане нашли подпольный крематорий медицинских отходов
08:24В Нур-Султане начались переговоры Лаврова с главой МИД Казахстана
08:22Роскачество дало рекомендации по выбору рыбы и икры
08:20Эксперт назвал сумму, нужную для восстановления платформы "Морского старта"
08:08Пользователи Instagram сообщили о проблемах в работе сервиса
08:02Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
07:36Всемирный банк: мигранты помогут экономике Европы и Центральной Азии
07:34Всемирный банк ухудшил прогнозы по росту экономик США, еврозоны и Китая
07:33Всемирный банк пересмотрел прогноз по росту экономики России
07:32Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики в 2019 году до 2,5%
07:31Всемирный банк резко ухудшил прогноз роста мировой торговли на 2019 год
07:28Сотрудники компании в Кузбассе получили условные сроки за хищение
07:16В Волгоградской области автомобиль с пятью подростками врезался в дерево
07:13В Приморье неизвестные засыпали землей Вечный огонь у Мемориала погибшим
07:10В США растет число сторонников импичмента Трампа, показало исследование
07:04Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в квартирах
06:59Ким Чен Ын впервые появился на публике после провала переговоров с США
Лента новостейМолния