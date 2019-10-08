Конфликт в Донбассе нельзя решить без помощи США, считает Лукашенко

МИНСК, 8 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт в Донбассе нельзя урегулировать без помощи США, поскольку Вашингтон слишком погружен в политические и экономические процессы на Украине.

"Почему я все более настойчиво... говорю, что без США невозможно решить эту проблему?.. Вы же знаете, насколько погружены США не только в проблемы Крыма, Донбасса, целостности Украины, но и вообще - и политические, и экономические процессы. Да и американцы это уже не отвергают", - сказал президент Белоруссии во вторник в Минске на международной конференции "Европейская безопасность: отойти от края пропасти".

"Вы, наверное, прочитали разговор (президентов США и Украины) Дональда Трампа и (Владимира) Зеленского. Мне не понравилось здесь обращение Дональда Трампа в том плане, что вот тут Европа почти ничего не делает, а она должна делать - и деньги, и прочее - для решения этого конфликта. Это - сбросить с больной головы на здоровую проблему", - сказал Лукашенко.

При этом президент Белоруссии упрекнул Европу в недостаточной активности по разрешению конфликта в Донбассе. По его словам, "Европа, если Америка не начнет шевелиться, ничего не сделает, как не сделала за эти пять лет. Да она и не собиралась ничего там делать", - добавил он. Лукашенко напомнил, как ранее направил европейским партнерам белорусские предложения по урегулированию конфликта в Донбассе. "Должен сказать, что РФ была готова действовать в этом направлении. Но оказалось, что это (белорусские предложения - ред.) не нужно… Европа вроде бы помогает, ну так помогайте, чтобы был результат ", - сказал он.

Лукашенко напомнил, что Восток и Запад противостоят друг другу со времен Советского Союза, особенно в военной сфере. "Сегодня мы Украину просто "подарили" своим соперникам. Своими руками отдали Украину. За это американцы и НАТО должны нас просто благодарить, что они, наверное, и делают, разговаривая между собой", - добавил президент.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.