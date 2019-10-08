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РИА Новости

В Москве грабители украли из аптеки психотропные препараты и деньги

11:00 08.10.2019 (обновлено: 11:03 08.10.2019)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАптека
Аптека
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Аптека. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Сильнодействующие лекарства и сто тысяч рублей стали добычей грабителей в аптеке на Таллинской улице в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Установлено, что в аптеку, расположенную на Таллинской улице города Москвы, ворвались двое мужчин в масках и, угрожая ножом фармацевту, потребовали открыть сейф и кассу. После того, как потерпевшая выполнила эти требования, злоумышленники забрали денежные средства, а также сильнодействующие лекарственные препараты и скрылись", - рассказала Волк.
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Полицейские выяснили, что в налете участвовало четыре мужчины - пока двое грабили аптеку, их сообщники ожидали налетчиков на улице.
"В настоящее время все четверо подозреваемых задержаны, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказала Волк.
Как следует из опубликованного видео с камер наблюдения, ворвавшись в аптеку, один из мужчин схватил и удерживал фармацевта, пока его сообщник вытаскивал лекарства и деньги из кассы. В руках у одного из мужчин был нож.
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Ирина ВолкМВД РФМоскваРоссияПроисшествия
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