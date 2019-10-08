В Москве грабители украли из аптеки психотропные препараты и деньги

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Сильнодействующие лекарства и сто тысяч рублей стали добычей грабителей в аптеке на Таллинской улице в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Установлено, что в аптеку, расположенную на Таллинской улице города Москвы, ворвались двое мужчин в масках и, угрожая ножом фармацевту, потребовали открыть сейф и кассу. После того, как потерпевшая выполнила эти требования, злоумышленники забрали денежные средства, а также сильнодействующие лекарственные препараты и скрылись", - рассказала Волк.

Полицейские выяснили, что в налете участвовало четыре мужчины - пока двое грабили аптеку, их сообщники ожидали налетчиков на улице.

"В настоящее время все четверо подозреваемых задержаны, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказала Волк.