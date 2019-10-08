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РИА Новости

В Госдуме заявили о возможном восстановлении авиасообщения с Грузией

10:59 08.10.2019 (обновлено: 11:58 08.10.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПассажиры в аэропорту Домодедово
Пассажиры в аэропорту Домодедово
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Пассажиры в аэропорту Домодедово. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Авиасообщение между Россией и Грузией может быть восстановлено в самое ближайшее время, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.
Георгий Гахария
1 октября, 16:55РИА Новости
Премьер Грузии выступил за улучшение отношений с Россией
"Конкретных сроков я вам сейчас не назову. Думаю, что в самое ближайшее время мы могли бы на это рассчитывать", — сказал он по итогам встречи с представителями оппозиционной фракции "Альянс патриотов Грузии".
Депутат напомнил, что ранее Россия призывала грузинские власти обеспечить безопасность туристов.

"Мы видим, в последнее время эксцессов таких в Грузии нет, но и при этом политики должны проявить свою волю, в том числе и новые политики, которые приходят, сделать какие-то в этой связи заявления. Просто так не происходит ничего", — отметил Калашников.

Россия прервала прямое авиасообщение с Грузией с 8 июля. Такое решение президент Владимир Путин принял на фоне того, что Тбилиси захлестнули массовые антироссийские акции протеста.
Поводом для протестов стало участие российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, а особенно то, что глава организации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента, как это и предусматривалось протоколом мероприятия. В Тбилиси состоялся массовый митинг, участники которого попытались захватить здание парламента. Полиция применила силу, пострадали не менее 240 человек, около 300 были задержаны.
Тогда президент Саломе Зурабишвили обвинила Россию в организации протестов и назвала ее "врагом и оккупантом". Российский премьер-министр Дмитрий Медведев счел это заявление непрофессиональным.
На прошлой неделе власти Грузии сообщили о рекордном сокращении туристического потока в аэропортах Тбилиси и Батуми. По их прогнозам, из-за прекращения авиасообщения с Россией турсектор в этом году недосчитается более 700 миллионов долларов.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
27 сентября, 23:05РИА Новости
Лавров назвал условие для возобновления авиасообщения с Грузией
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Леонид КалашниковГосдума РФРоссияГрузия
Популярные комментарии
Если Калашникову так нужно в Грузию, пусть летит через Минск. Грузия плюнула России в лицо, но депутат решил, что утереться можно быстро . Фу, какая беспринципность.
8 октября, 11:48
milane48
2000000
Я - за строгий визовый режим с Украиной и Грузией и продаду газа и нефти только за рубли через офис в Симферополе
8 октября, 11:42
aalex
1001000
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