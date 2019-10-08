В Госдуме заявили о возможном восстановлении авиасообщения с Грузией

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Авиасообщение между Россией и Грузией может быть восстановлено в самое ближайшее время, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

"Конкретных сроков я вам сейчас не назову. Думаю, что в самое ближайшее время мы могли бы на это рассчитывать", — сказал он по итогам встречи с представителями оппозиционной фракции "Альянс патриотов Грузии".

Депутат напомнил, что ранее Россия призывала грузинские власти обеспечить безопасность туристов.

"Мы видим, в последнее время эксцессов таких в Грузии нет, но и при этом политики должны проявить свою волю, в том числе и новые политики, которые приходят, сделать какие-то в этой связи заявления. Просто так не происходит ничего", — отметил Калашников.

Россия прервала прямое авиасообщение с Грузией с 8 июля. Такое решение президент Владимир Путин принял на фоне того, что Тбилиси захлестнули массовые антироссийские акции протеста.

Поводом для протестов стало участие российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, а особенно то, что глава организации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента, как это и предусматривалось протоколом мероприятия. В Тбилиси состоялся массовый митинг, участники которого попытались захватить здание парламента. Полиция применила силу, пострадали не менее 240 человек, около 300 были задержаны.

Тогда президент Саломе Зурабишвили обвинила Россию в организации протестов и назвала ее "врагом и оккупантом". Российский премьер-министр Дмитрий Медведев счел это заявление непрофессиональным.