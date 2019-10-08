Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-08T13:40Z
https://ria.ru/20191008/1559533404.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/150027/05/1500270510_0:0:2501:1406_1036x0_80_0_0_a54c2b9cfeaa290a30a4c4a84f6ea6bb.jpg
РИА Новости

Иран предложил Индии совместно разрабатывать нефтяной участок Farzad-B

10:57 08.10.2019 (обновлено: 13:40 08.10.2019)
636
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБашня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Иран заинтересован в разработке нефтяного месторождения Farzad-B совместно с индийскими компаниями и уже отправил официальное предложение, но в случае отказа будет развивать проект собственными силами, заявил министр нефти Ирана Бижан Зангане.
По словам Зангане, которые приводит агентство Mehr, Иран направил Индии официальное уведомление о переговорах и заинтересованности страны в совместной разработке месторождения Farzad-B. "Но если индийские компании не покажут интереса в сотрудничестве, мы продолжим проект с участием иранских фирм", - заявил министр на собрании с участием членов Комиссии парламента Ирана по планированию и бюджету.
Добыча нефти на Ближнем Востоке
21 августа, 12:32РИА Новости
Иран предложил Ираку проект нефтепровода до сирийского порта, сообщили СМИ
В 2017 году "Газпром" подписал с Ираном меморандумы о возможности участия в разработке четырех месторождений в республике - Farzad-A, Farzad-B, North Pars и Kish. В качестве возможных вариантов монетизации газа "Газпром" рассматривал проект газопровода Иран-Пакистан-Индия, а также СПГ-завода "Иран СПГ" (Iran LNG).
В мае 2019 года зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов сообщал, что компания продолжает анализировать свое участие в разработке четырех месторождений в Иране и для этого создан совместный комитет.
1210001
Обсудить 0
Бижан ЗанганеВиталий МаркеловГазпромМоскваИндияЭкономикаМИД ИранаТегеран (город)В мире
Рекомендуем
Линии электропередач
SGCC: Китай сохранит импорт электроэнергии из России на нынешнем уровне
РИА
Новости
Пекин
Китай выразил протест США в связи с санкциями из-за уйгурского вопроса
Вид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии
В Саудовской Аравии откроется первый зарубежный офис РФПИ
Турецкая и американская бронетехника на сирийско-турецкой границе
МИД Ирана предостерег Турцию от военных действий на территории Сирии
Лента
новостей
Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
СМИ: разговор Трампа и Эрдогана прошел не так, как ожидалось
Вывеска на здании Национальной системы платежных карт в Москве
Россия договорилась с Турцией о расширении приема карт "Мир" в стране
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме оценили важность перехода России и Турции на расчеты в нацвалютах
Турецкие лиры
Россия и Турция договорились о расчетах в нацвалютах
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Россия и Иран призвали приостановить работу Первого комитета ГА ООН
Президент США Дональд Трамп
Вице-президент Турции ответил на угрозу Трампа уничтожить экономику страны
Офис Российской газеты
Сайт "Российской газеты" недоступен на территории Казахстана
Президент РФ Владимир Путин во время поздравления российских педагогов с профессиональным праздником - Днём учителя. 5 октября 2019
Путин поприветствовал участников экономического форума Россия — Африка
Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступает на церемонии присуждения ему степени Почетного доктора политических наук Гаванского университета на Кубе
Медведев поздравил Асадова с назначением на пост премьера Азербайджана
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:28В Якутске двое рецидивистов пытались ограбить банкомат в научном институте
08:27Пассажир умер во время полета из Красноярска в Москву
08:26В Кургане нашли подпольный крематорий медицинских отходов
08:24В Нур-Султане начались переговоры Лаврова с главой МИД Казахстана
08:22Роскачество дало рекомендации по выбору рыбы и икры
08:20Эксперт назвал сумму, нужную для восстановления платформы "Морского старта"
08:08Пользователи Instagram сообщили о проблемах в работе сервиса
08:02Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
07:36Всемирный банк: мигранты помогут экономике Европы и Центральной Азии
07:34Всемирный банк ухудшил прогнозы по росту экономик США, еврозоны и Китая
07:33Всемирный банк пересмотрел прогноз по росту экономики России
07:32Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики в 2019 году до 2,5%
07:31Всемирный банк резко ухудшил прогноз роста мировой торговли на 2019 год
07:28Сотрудники компании в Кузбассе получили условные сроки за хищение
07:16В Волгоградской области автомобиль с пятью подростками врезался в дерево
07:13В Приморье неизвестные засыпали землей Вечный огонь у Мемориала погибшим
07:10В США растет число сторонников импичмента Трампа, показало исследование
07:04Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в квартирах
06:59Ким Чен Ын впервые появился на публике после провала переговоров с США
06:56Стендап-комик рассказал о закулисье КВН
Лента новостейМолния