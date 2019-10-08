Иран предложил Индии совместно разрабатывать нефтяной участок Farzad-B

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Иран заинтересован в разработке нефтяного месторождения Farzad-B совместно с индийскими компаниями и уже отправил официальное предложение, но в случае отказа будет развивать проект собственными силами, заявил министр нефти Ирана Бижан Зангане.

По словам Зангане, которые приводит агентство Mehr , Иран направил Индии официальное уведомление о переговорах и заинтересованности страны в совместной разработке месторождения Farzad-B. "Но если индийские компании не покажут интереса в сотрудничестве, мы продолжим проект с участием иранских фирм", - заявил министр на собрании с участием членов Комиссии парламента Ирана по планированию и бюджету.

В 2017 году "Газпром" подписал с Ираном меморандумы о возможности участия в разработке четырех месторождений в республике - Farzad-A, Farzad-B, North Pars и Kish. В качестве возможных вариантов монетизации газа "Газпром" рассматривал проект газопровода Иран-Пакистан-Индия, а также СПГ-завода "Иран СПГ" (Iran LNG).