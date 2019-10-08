Мисс Москва — 2015 продала обручальное кольцо от экс-короля Малайзии

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина рассказала Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина рассказала Daily Mail , что продала обручальное кольцо, подаренное бывшим королем Малайзии Мухаммадом V.

По словам Воеводиной, кольцо пришлось продать, чтобы оплатить медицинские счета в швейцарской клинике, где она лежала для сохранения беременности.

"Я не могу назвать цену, по которой продала кольцо, однако она в три раза меньше первоначальной стоимости", — рассказала модель.

По данным издания, кольцо стоило более 16 миллионов рублей.

Ранее Воеводина рассказала, что ее брак распался, когда она была на четвертом месяце беременности. По словам девушки, она узнала об этом из интернета, лично с ней никто не связывался. Воеводина настаивает, что не получала никаких официальных документов.