Мисс Москва — 2015 продала обручальное кольцо от экс-короля Малайзии

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина рассказала Daily Mail, что продала обручальное кольцо, подаренное бывшим королем Малайзии Мухаммадом V.
По словам Воеводиной, кольцо пришлось продать, чтобы оплатить медицинские счета в швейцарской клинике, где она лежала для сохранения беременности.
"Я не могу назвать цену, по которой продала кольцо, однако она в три раза меньше первоначальной стоимости", — рассказала модель.
По данным издания, кольцо стоило более 16 миллионов рублей.
6 сентября, 21:38РИА НовостиБывший король Малайзии пожалел о браке с россиянкой
Ранее Воеводина рассказала, что ее брак распался, когда она была на четвертом месяце беременности. По словам девушки, она узнала об этом из интернета, лично с ней никто не связывался. Воеводина настаивает, что не получала никаких официальных документов.
Свадьба Воеводиной и Мухаммада V состоялась в ноябре 2018 года, в апреле россиянка приняла ислам и взяла имя Рихана. Через полтора месяца после бракосочетания король отрекся от престола. СМИ связывают это с давлением совета правителей Малайзии, который каждые пять лет избирает монарха.