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РИА Новости

Мисс Москва — 2015 продала обручальное кольцо от экс-короля Малайзии

10:57 08.10.2019 (обновлено: 12:04 08.10.2019)
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© Фото : страница Rihana Oksana Petra в InstagramБывший король Малайзии Мухаммад V и Оксана Воеводина
Бывший король Малайзии Мухаммад V и Оксана Воеводина
© Фото : страница Rihana Oksana Petra в Instagram
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина рассказала Daily Mail, что продала обручальное кольцо, подаренное бывшим королем Малайзии Мухаммадом V.
По словам Воеводиной, кольцо пришлось продать, чтобы оплатить медицинские счета в швейцарской клинике, где она лежала для сохранения беременности.

"Я не могу назвать цену, по которой продала кольцо, однако она в три раза меньше первоначальной стоимости", — рассказала модель.

По данным издания, кольцо стоило более 16 миллионов рублей.
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Ранее Воеводина рассказала, что ее брак распался, когда она была на четвертом месяце беременности. По словам девушки, она узнала об этом из интернета, лично с ней никто не связывался. Воеводина настаивает, что не получала никаких официальных документов.
Свадьба Воеводиной и Мухаммада V состоялась в ноябре 2018 года, в апреле россиянка приняла ислам и взяла имя Рихана. Через полтора месяца после бракосочетания король отрекся от престола. СМИ связывают это с давлением совета правителей Малайзии, который каждые пять лет избирает монарха.
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