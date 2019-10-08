Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-08T10:56Z
https://ria.ru/20191008/1559533334.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:246:2400:1596_1036x0_80_0_0_e8c9110f3efd4f52b9255accb4d7f733.jpg
РИА Новости

В Дагестане водитель сбил насмерть школьницу

10:56 08.10.2019
1322
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МАХАЧКАЛА, 8 окт - РИА Новости. Водитель в Дагестане сбил насмерть 13-летнюю школьницу и скрылся, полицейские его задержали, сообщает во вторник пресс-служба МВД по республике в Instagram.
ДТП произошло в понедельник вечером на 13-ом километре автодороги "Касумкент-Корчак- Сиртыч" в селении Карчаг Сулейман-Стальского района.
"Неизвестный водитель, предположительно на автомобиле "ВАЗ-2114" серебристого цвета совершил наезд на 13-летнюю девочку, ученицу 8 класса. Водитель скрылся с места ДТП. От полученных тяжких телесных повреждений, несовместимых с жизнью, ребенок скончался на месте наезда", - говорится в сообщении.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий водитель был задержан и доставлен в отдел полиции.
"Им оказался 34-летний житель селения Зизик С. Стальского района. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Информация предварительная", - отмечается в сообщении.
Автомобиль скорой медицинской помощи
Вчера, 10:42РИА Новости
В Вологодской области четыре человека погибли в ДТП с бензовозом
1116103
Обсудить 0
ДагестанМахачкалаПроисшествия
Рекомендуем
На месте ДТП, в котором погибли трое велосипедистов в Белгородской области
Под Белгородом поймали водителя, сбившего насмерть троих велосипедистов
РИА
Новости
Капельница в детской больнице
В Дагестане более 20 детей отравились водой с фекалиями
Автомобиль Следственного комитета РФ
Подозреваемый рассказал, за что убил студентку в Домодедово
Задержание начальника подземного рудника Мир Алексея Бурксера. 7 октября 2019 года
Экс-начальник рудника "Мир" покончил с собой в якутском СИЗО
Лента
новостей
Мужчина, обвиняемый в убийстве несовершеннолетней в Домодедово. Стоп-кадр видео
Обвиняемого в убийстве студентки в подмосковном Домодедово арестовали
Автомобиль полиции на дороге
В Дагестане двое полицейских погибли в ДТП
Актер Дмитрий Марьянов
СК назвал причину смерти актера Дмитрия Марьянова
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Челябинске задержали подозреваемого в нападении на женщину в подъезде
Инспектор дорожно-патрульной службы
В МВД назвали возможную причину ДТП с маршруткой в Курске
Молоток судьи
ВС Дагестана направил на рассмотрение вопрос о продлении ареста Гаджиева
Сотрудник полиции
Источник: подозреваемый в убийстве девушки в Чите не признал вину
Кэрол Феннер с дочерью Луной в аэропорту Шереметьево
В Краснодаре провели операцию девочке из США по удалению пятна на все лицо
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Жуковском отец случайно убил маленькую дочь, пока жена была в роддоме
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:28В Якутске двое рецидивистов пытались ограбить банкомат в научном институте
08:27Пассажир умер во время полета из Красноярска в Москву
08:26В Кургане нашли подпольный крематорий медицинских отходов
08:24В Нур-Султане начались переговоры Лаврова с главой МИД Казахстана
08:22Роскачество дало рекомендации по выбору рыбы и икры
08:20Эксперт назвал сумму, нужную для восстановления платформы "Морского старта"
08:08Пользователи Instagram сообщили о проблемах в работе сервиса
08:02Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
07:36Всемирный банк: мигранты помогут экономике Европы и Центральной Азии
07:34Всемирный банк ухудшил прогнозы по росту экономик США, еврозоны и Китая
07:33Всемирный банк пересмотрел прогноз по росту экономики России
07:32Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики в 2019 году до 2,5%
07:31Всемирный банк резко ухудшил прогноз роста мировой торговли на 2019 год
07:28Сотрудники компании в Кузбассе получили условные сроки за хищение
07:16В Волгоградской области автомобиль с пятью подростками врезался в дерево
07:13В Приморье неизвестные засыпали землей Вечный огонь у Мемориала погибшим
07:10В США растет число сторонников импичмента Трампа, показало исследование
07:04Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в квартирах
06:59Ким Чен Ын впервые появился на публике после провала переговоров с США
06:56Стендап-комик рассказал о закулисье КВН
Лента новостейМолния