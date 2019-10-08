Лукашенко считает, что "формулу Штайнмайера" используют против Зеленского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, приуроченном к пятилетию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе, во Дворце независимости в Нур-Султане. 29 мая 2019

МИНСК, 8 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник заявил, что прогресс по подписанию "формулы Штайнмайера" на Украине пытаются использовать против украинского президента Владимира Зеленского, а "Европа безмолвствует".

Ранее контактная группа по Донбассу согласовала "формулу Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер), согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

"В Беларуси рады, что в процессе разрешения конфликта (в Донбассе - ред.) появляется прогресс - осуществлен обмен задержанными лицами, в Минске на заседании контактной группы также наметился некий процесс... Если кто-то думает, что после принятия решения в Минске, а там просто еще раз конкретизированы минские соглашения..., лед тронулся, то нет, не тронулся, и не тронется, если мы (политики - ред.) не подтолкнем процесс, который... в СМИ и умах политиков актуализировался - "формула Штайнмайера", - сказал Лукашенко в Минске на международной конференции "Европейская безопасность: отойти от края пропасти".

Он пояснил, что Зеленского "загрузили этим страшным грузом (необходимость разрешения конфликта в Донбассе - ред.), не его проблемами, оставили один на один с этими проблемами". "Вы видите, что происходит в Киеве: там без разбора используют определенные силы этот процесс, чтобы вообще придавить новую власть, нового президента. И Европа безмолвствует... Ни с Востока, ни с Запада. Только камни бросают в адрес этого молодого человека, каждый в собственных интересах", - считает Лукашенко.

Лукашенко призвал политиков вспомнить, что "война в нашем доме (в Европе - ред.)". "Если эта нормандская четверка чего-то стоит, ... тогда давно надо было собраться и решать, если хотите... Надо решать, тогда эти диалоги будут иметь какое-то значение", - подчеркнул Лукашенко.

По его словам, "это откроет путь к проведению после длительного перерыва встречи в верхах в нормандском формате". "Рассчитываем, что результатом будут твердые гарантии запуска четкого механизма контроля за выполнением существующих договоренностей", - добавил он.

Белорусский лидер отметил, что решение конфликта в Донбассе является ключевым вопросом безопасности в Европе. Он рассказал, что обсуждал эту тему во время встречи в Житомире с Зеленским. По словам Лукашенко, "это человек настоящий, крепкий, патриот своей родины, абсолютно нормальный, вменяемый политик, который хочет решить эту европейскую проблему, которая ему досталась в наследство". "Он готов к трудным решениям для достижения мира, и мы его в этом поддерживаем", - подчеркнул президент Белоруссии.