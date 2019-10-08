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РИА Новости

Лукашенко считает, что "формулу Штайнмайера" используют против Зеленского

10:56 08.10.2019 (обновлено: 12:30 08.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, приуроченном к пятилетию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе, во Дворце независимости в Нур-Султане. 29 мая 2019
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, приуроченном к пятилетию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе, во Дворце независимости в Нур-Султане. 29 мая 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МИНСК, 8 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник заявил, что прогресс по подписанию "формулы Штайнмайера" на Украине пытаются использовать против украинского президента Владимира Зеленского, а "Европа безмолвствует".
Митинг против формулы Штайнмайера в Киеве, Украина. 6 октября 2019
6 октября, 15:06РИА Новости
Участники вече против "формулы Штайнмайера" пришли к офису Зеленского
Ранее контактная группа по Донбассу согласовала "формулу Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер), согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
"В Беларуси рады, что в процессе разрешения конфликта (в Донбассе - ред.) появляется прогресс - осуществлен обмен задержанными лицами, в Минске на заседании контактной группы также наметился некий процесс... Если кто-то думает, что после принятия решения в Минске, а там просто еще раз конкретизированы минские соглашения..., лед тронулся, то нет, не тронулся, и не тронется, если мы (политики - ред.) не подтолкнем процесс, который... в СМИ и умах политиков актуализировался - "формула Штайнмайера", - сказал Лукашенко в Минске на международной конференции "Европейская безопасность: отойти от края пропасти".
Он пояснил, что Зеленского "загрузили этим страшным грузом (необходимость разрешения конфликта в Донбассе - ред.), не его проблемами, оставили один на один с этими проблемами". "Вы видите, что происходит в Киеве: там без разбора используют определенные силы этот процесс, чтобы вообще придавить новую власть, нового президента. И Европа безмолвствует... Ни с Востока, ни с Запада. Только камни бросают в адрес этого молодого человека, каждый в собственных интересах", - считает Лукашенко.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 11:34РИА Новости
Лукашенко заявил о желании Зеленского решить конфликт в Донбассе
Лукашенко призвал политиков вспомнить, что "война в нашем доме (в Европе - ред.)". "Если эта нормандская четверка чего-то стоит, ... тогда давно надо было собраться и решать, если хотите... Надо решать, тогда эти диалоги будут иметь какое-то значение", - подчеркнул Лукашенко.
По его словам, "это откроет путь к проведению после длительного перерыва встречи в верхах в нормандском формате". "Рассчитываем, что результатом будут твердые гарантии  запуска четкого механизма контроля за выполнением существующих договоренностей", - добавил он.
Белорусский лидер отметил, что решение конфликта в Донбассе является  ключевым вопросом безопасности в Европе. Он рассказал, что обсуждал эту тему во время встречи в Житомире с Зеленским. По словам Лукашенко, "это человек настоящий, крепкий, патриот своей родины, абсолютно нормальный, вменяемый политик, который хочет решить эту европейскую проблему, которая ему досталась в наследство". "Он готов к трудным решениям для достижения мира, и мы его в этом поддерживаем", - подчеркнул президент Белоруссии.
Участники акции Нет капитуляции против согласования Киевом формулы Штайнмайера по урегулированию в Донбассе на площади Независимости в Киеве
Вчера, 06:17РИА Новости
Штайнмайера удивила реакция украинцев на его формулу по Донбассу
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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"Формула Штайнмайера"Ситуация в ДНР и ЛНРАлександр ЛукашенкоВладимир ЗеленскийУкраина
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