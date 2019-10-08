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РИА Новости

В правительстве Ростовской области опровергли слухи об отставке губернатора

10:51 08.10.2019 (обновлено: 11:34 08.10.2019)
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© Фото : предоставлено пресс-службой Ростовской областиГубернатор Ростовской области Василий Голубев
Губернатор Ростовской области Василий Голубев
© Фото : предоставлено пресс-службой Ростовской области
Губернатор Ростовской области Василий Голубев. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 окт — РИА Новости, Юлия Насулина. Губернатор Ростовской области Василий Голубев не планирует уходить в отставку, заявили РИА Новости в правительстве региона.

"У губернатора очень плотный график, в том числе визиты федерального уровня до конца октября, рабочие поездки по муниципалитетам", — уточнил собеседник агентства.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, сообщила, что во второй половине октября может начаться волна губернаторских отставок, которая затронет регионы. Так, по информации СМИ, есть лица, заинтересованные в отставке главы Ростовской области Василия Голубева, однако он может сохранить свой пост.
РБК этим летом также писало о возможной отставке Голубева. Комментируя слухи, сам губернатор заявил РИА Новости, что собирается работать дальше.
Голубев возглавляет Ростовскую область с июня 2010 года. В 2015-м его переизбрали на этот пост.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев
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Василий ГолубевРостовская областьРоссияПолитика
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