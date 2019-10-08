В правительстве Ростовской области опровергли слухи об отставке губернатора

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 окт — РИА Новости, Юлия Насулина. Губернатор Ростовской области Василий Голубев не планирует уходить в отставку, заявили РИА Новости в правительстве региона.

"У губернатора очень плотный график, в том числе визиты федерального уровня до конца октября, рабочие поездки по муниципалитетам", — уточнил собеседник агентства.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, сообщила, что во второй половине октября может начаться волна губернаторских отставок, которая затронет регионы. Так, по информации СМИ, есть лица, заинтересованные в отставке главы Ростовской области Василия Голубева, однако он может сохранить свой пост.

РБК этим летом также писало о возможной отставке Голубева. Комментируя слухи, сам губернатор заявил РИА Новости, что собирается работать дальше.