В Вологодской области четыре человека погибли в ДТП с бензовозом

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Четыре человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия с участием иномарки и бензовоза в Вологодской области, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Согласно данным, ДТП произошло во вторник утром на 56 километре автодороги Вологда-Новая Ладога.

По предварительной версии, водитель Renault Logan, двигаясь в сторону Вологды, при обгоне не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с бензовозом, который двигался без груза. От удара легковушку отбросило в кювет, где произошло возгорание.

"В результате ДТП погибли четыре человека: водитель, женщина 1974 года рождения находилась на переднем пассажирском сидении, женщины 1972 и 1986 года рождения находились на заднем пассажирском сидении", - говорится в сообщении.