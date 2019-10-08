Во Вьетнаме в один день вынесли 11 смертных приговоров

Суд города Хошимин в понедельник приговорил к смертной казни семерых мужчин и одну женщину, участников преступной группировки, в течение долгого времени ввозившей во Вьетнам тяжелые наркотики, в том числе героин, через границу между Вьетнамом и Лаосом. Один участник группировки приговорен к пожизненному заключению, сообщает издание. Все приговоренные были арестованы в июле прошлого года. Как выяснило следствие, наркотики сначала доставлялись в порт Дананг, через который из Лаоса, не имеющего выхода к морю, идет поток грузов, а затем распределялись по территории Вьетнама, говорится в сообщении.