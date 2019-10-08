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РИА Новости
Война в Сирии

Россия за сутки зафиксировала в Сирии 24 нарушения перемирия

10:39 08.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВоеннослужащий сирийской армии
Военнослужащий сирийской армии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Военнослужащий сирийской армии. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 24 нарушения, Турция - 20, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном сайте российского военного ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 24 факта открытия огня в провинциях: Идлиб – семь, Латакия – девять, Алеппо – четыре, Хама – четыре. Турецкой частью представительства зафиксировано 20 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – пять, Идлиб – 10, Хама – четыре, Алеппо – один", - говорится в бюллетене.
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