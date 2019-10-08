Россия за сутки зафиксировала в Сирии 24 нарушения перемирия

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 24 нарушения, Турция - 20, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном сайте российского военного ведомства.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 24 факта открытия огня в провинциях: Идлиб – семь, Латакия – девять, Алеппо – четыре, Хама – четыре. Турецкой частью представительства зафиксировано 20 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – пять, Идлиб – 10, Хама – четыре, Алеппо – один", - говорится в бюллетене.