Китай выразил протест США в связи с санкциями из-за уйгурского вопроса

ПЕКИН, 8 окт – РИА Новости. Китай выразил США протест в связи с санкциями в отношении 28 китайских компаний из-за уйгурского вопроса, Пекин считает это вмешательством во внутренние дела страны, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Ранее Минторг США сообщил, что вносит 28 китайских организаций в "черный список", пояснив, что причиной внесения данных организаций в "черный список" является "нарушение прав" уйгурского населения. Последствиями этих действий станут дополнительные ограничения по лицензированию торговли с этими организациями.

"Введенные США ограничительные меры серьезно нарушают основные нормы международных отношений, это является вмешательством во внутренние дела КНР и наносит ущерб интересам Китая, мы осуждаем это и выражаем американской стороне решительный протест", - заявил дипломат.

По его словам, вопрос Синьцзяна – исключительно внутреннее дело Китая и никто не имеет право в него вмешиваться.

Китай призывает США исправить свое ошибочное поведение, как можно скорее отметить соответствующие меры и перестать вмешиваться во внутренние дела КНР"