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РИА Новости

Китай выразил протест США в связи с санкциями из-за уйгурского вопроса

10:37 08.10.2019 (обновлено: 11:16 08.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в фотобанкПекин
Пекин
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Пекин. Архивное фото
ПЕКИН, 8 окт – РИА Новости. Китай выразил США протест в связи с санкциями в отношении 28 китайских компаний из-за уйгурского вопроса, Пекин считает это вмешательством во внутренние дела страны, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Ранее Минторг США сообщил, что вносит 28 китайских организаций в "черный список", пояснив, что причиной внесения данных организаций в "черный список" является "нарушение прав" уйгурского населения. Последствиями этих действий станут дополнительные ограничения по лицензированию торговли с этими организациями.
"Введенные США ограничительные меры серьезно нарушают основные нормы международных отношений, это является вмешательством во внутренние дела КНР и наносит ущерб интересам Китая, мы осуждаем это и выражаем американской стороне решительный протест", - заявил дипломат.
По его словам, вопрос Синьцзяна – исключительно внутреннее дело Китая и никто не имеет право в него вмешиваться.
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Введение новых санкций произошло на фоне готовящихся торговых переговоров США и Китая, которые намечены на 10 октября в Вашингтоне. В центре внимания представителей двух стран будут интеллектуальные права, нетарифные барьеры и сельское хозяйство. С американской стороны в переговорах примут участие торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин, китайскую делегацию возглавит вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.
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