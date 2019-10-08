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РИА Новости

Под Магаданом частный самолет L-4 совершил жесткую посадку

10:36 08.10.2019 (обновлено: 11:49 08.10.2019)
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© Фото : Дальневосточное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФЖесткая посадка воздушного судна "Альбатрос" после взлета с посадочной площадки "Магадан-13"
Жесткая посадка воздушного судна Альбатрос после взлета с посадочной площадки Магадан-13
© Фото : Дальневосточное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ
Жесткая посадка воздушного судна "Альбатрос" после взлета с посадочной площадки "Магадан-13"
МАГАДАН, 8 окт - РИА Новости, Людмила Щербакова. Транспортная прокуратура Колымы во вторник начала проверку по факту произошедшей жесткой посадки самолета L-4 под Магаданом, сообщил РИА Новости транспортный прокурор региона Денис Кравцов.
"Инцидент произошел на взлетно-посадочной полосе на 13 километре, под Магаданом. Произошла жесткая посадка, в самолёте был только один пилот, он не пострадал. На место выехали сотрудники транспортной прокуратуры, начата проверка, по результатам которой будут приняты меры реагирования. Уже сейчас можно сказать, что погодные условия не могли стать причиной ЧП, погода сегодня вполне летная", - сообщил собеседник агентства.
Легкий многоцелевой самолет-амфибия Л-4 является модификацией самолета Л-6, предназначен для широкого круга любителей авиации и организаций ФЛА и РОСТО различных регионов России с развитой водной акваторией.
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