Под Магаданом частный самолет L-4 совершил жесткую посадку

"Инцидент произошел на взлетно-посадочной полосе на 13 километре, под Магаданом. Произошла жесткая посадка, в самолёте был только один пилот, он не пострадал. На место выехали сотрудники транспортной прокуратуры, начата проверка, по результатам которой будут приняты меры реагирования. Уже сейчас можно сказать, что погодные условия не могли стать причиной ЧП, погода сегодня вполне летная", - сообщил собеседник агентства.