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РИА Новости

Названы регионы с самой высокой смертностью от алкоголя

10:34 08.10.2019 (обновлено: 11:28 08.10.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкБутылки с водкой
Бутылки с водкой
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. На Чукотке зафиксирована самая высокая смертность от алкоголя, сообщает РБК со ссылкой на региональные службы статистики.
По данным издания, в 2018 году коэффициент смертности жителей округа от употребления спиртного составил почти 13 человек на десять тысяч населения. В результате каждая девятая смерть на Чукотке была связана с алкоголем.
На втором месте оказалась Магаданская область, где смертность составила десять человек на десять тысяч жителей (один из каждых 11 умерших). В Ивановской области показатель превысил девять человек на десять тысяч населения.
Лучше всего ситуация складывается в Ингушетии — там в 2018 году смертей от злоупотребления алкоголем не было.
Как отмечает РБК, почти все умершие от алкоголя во всех регионах — мужчины трудоспособного возраста.
По данным Минздрава, смертность мужчин трудоспособного возраста составляет 735 случаев на 100 тысяч человек населения — это в три раза выше аналогичного показателя среди женщин (230 случаев на 100 тысяч населения). При этом порядка 70 процентов смертей мужчин связано с алкоголем.
Вывеска пивного бара на жилом доме
1 октября, 19:02РИА Новости
В Минздраве заявили о снижении количества больных алкоголизмом
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ЧукоткаОбщество
Популярные комментарии
Только нужно сделать поправку, что от алкогольных Строганов и спиртсодержищих жидкостей! От нормального алкоголя не умирают!!!
8 октября, 10:41
Artur Tsarev
16010129
И что? Опять цены с акцизами поднимем чтоб еще больше левака стало? И так уже как в горбачевские времена стало, сурогатом чуть не в каждой подворотне торгуют...
8 октября, 11:04
ddega3333
2600115
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