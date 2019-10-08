Названы регионы с самой высокой смертностью от алкоголя

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. На Чукотке зафиксирована самая высокая смертность от алкоголя, сообщает На Чукотке зафиксирована самая высокая смертность от алкоголя, сообщает РБК со ссылкой на региональные службы статистики.

По данным издания, в 2018 году коэффициент смертности жителей округа от употребления спиртного составил почти 13 человек на десять тысяч населения. В результате каждая девятая смерть на Чукотке была связана с алкоголем.

На втором месте оказалась Магаданская область, где смертность составила десять человек на десять тысяч жителей (один из каждых 11 умерших). В Ивановской области показатель превысил девять человек на десять тысяч населения.

Лучше всего ситуация складывается в Ингушетии — там в 2018 году смертей от злоупотребления алкоголем не было.

Как отмечает РБК, почти все умершие от алкоголя во всех регионах — мужчины трудоспособного возраста.