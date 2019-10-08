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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Обрушившуюся стену учебного здания РПЦ в Нижнем Новгороде восстановят

10:23 08.10.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники МЧС. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 окт - РИА Новости. Частично обрушившееся здание на улице Суетинской в Нижнем Новгороде, где размещается Центр подготовки церковных специалистов "Покров", будет восстановлено, а занятия в нем возобновлены, сообщает пресс-служба Нижегородской епархии.
Сообщение об обрушении кладки стены с 3-го по 1-й этажи здания на улице Суетинской, 29 поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в понедельник в 9.15. По информации ГУ МЧС по Нижегородской области, на момент происшествия в здании находились три человека, они покинули здание самостоятельно. Погибших и пострадавших нет. В региональном управлении МЧС агентству рассказали, что площадь обрушения составила 70 квадратных метров.
По информации Нижегородской епархии, здание по улице Суетинской, 29 было передано администрацией Нижнего Новгорода в безвозмездное пользование епархии в 2010 году. В нем размещаются учебные классы Центра подготовки церковных специалистов.
"Дом, построенный в середине XIX века, имеет пристройку ХХ века. Из-за своего расположения на склоне здание подпирало воду подземных водоносных горизонтов, которая подмывала фундамент, выщелачивала цементный раствор, ослабляя кирпичную кладку фундамента и стен здания, погруженных в техногенный грунт на 1,5 метра", - говорится в сообщении.
Нашивки сотрудников МЧС России
7 октября, 12:23РИА Новости
В обрушившемся здании в Нижнем Новгороде размещались учебные классы РПЦ
Отмечается, что для сохранения здания были начаты работы по водоотведению, созданию дренажной системы, укреплению фундамента и склона. В будущем предполагалось откопать здание из полутораметровой толщи техногенного грунта и возвратить ему исторический архитектурный облик.
"Освобожденная от подпирающего ее техногенного слоя грунта западная стена пристройки к основному зданию более позднего времени ХХ века, выполненная с грубыми нарушениями, практически без перевязки с поперечными южной и северной стенами, обрушилась рано утром 7 октября в связи с ветхостью и продолжающимися дождями", - подчеркивается в сообщении.
В епархии подчеркнули, что другие части здания не пострадали. Учебный процесс Центра подготовки церковных специалистов не нарушен, занятия организованы в соседнем корпусе.
"В настоящее время здание отключено от всех коммуникаций. Будет проведена экспертиза, которая определит перечень работ, направленных на восстановление обрушившейся стены и сохранение здания в целом. После проведения всех необходимых мероприятий учащиеся продолжат обучение на прежнем месте", - говорится в сообщении Нижегородской епархии.
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Религия и мировоззрениеНижний НовгородПроисшествия
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