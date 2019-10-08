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РИА Новости

В Москве гадалка выманила у мужчины два миллиона рублей

10:20 08.10.2019 (обновлено: 10:24 08.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Два миллиона перевел гадалке из интернета житель столицы, после чего обратился в полицию с заявлением, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.
"Седьмого октября в полицию поступило заявление от гражданина 1990 года рождения, что 9 июля он зашел на сайт и позвонил по указанному там номеру. Трубку взяла женщина, которая представилась Галиной. С ней мужчина договорился о снятии порчи", - рассказал собеседник агентства.
За полтора месяца он перевел 2 миллиона 58 тысяч рублей на указанные ему банковские карты, пока, в конце концов, не пришел в полицию с заявлением.
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