В Москве гадалка выманила у мужчины два миллиона рублей

"Седьмого октября в полицию поступило заявление от гражданина 1990 года рождения, что 9 июля он зашел на сайт и позвонил по указанному там номеру. Трубку взяла женщина, которая представилась Галиной. С ней мужчина договорился о снятии порчи", - рассказал собеседник агентства.