В Москве у девушки украли iPhone 11 Pro спустя неделю после начала продаж

Новый смартфон компании Apple в руках покупателя в магазине re:Store на Тверской улице в Москве. Архивное фото

Новый смартфон компании Apple в руках покупателя в магазине re:Store на Тверской улице в Москве

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. iPhone 11 Pro украли у девушки в Москве спустя неделю после начала официальных продаж, полиция возбудила уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

"Двадцать седьмого сентября в полицию обратилась гражданка 1999 года рождения с заявлением, что у нее украли из кармана пальто телефон iPhone 11 Pro стоимостью 105 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства.

Седьмого октября следователи возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ (Кража).