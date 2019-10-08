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РИА Новости

В Москве у девушки украли iPhone 11 Pro спустя неделю после начала продаж

10:09 08.10.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкНовый смартфон компании Apple в руках покупателя в магазине re:Store на Тверской улице в Москве
Новый смартфон компании Apple в руках покупателя в магазине re:Store на Тверской улице в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Новый смартфон компании Apple в руках покупателя в магазине re:Store на Тверской улице в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. iPhone 11 Pro украли у девушки в Москве спустя неделю после начала официальных продаж, полиция возбудила уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.
"Двадцать седьмого сентября в полицию обратилась гражданка 1999 года рождения с заявлением, что у нее украли из кармана пальто телефон iPhone 11 Pro стоимостью 105 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства.
Седьмого октября следователи возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ (Кража).
Apple 10 сентября представила три новых смартфона - iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Предзаказы на них стартовали в России с 18 сентября (в других странах - с 13 сентября), продажи начались 20 сентября одновременно с другими странами. Самый дорогой смартфон - iPhone 11 Pro Max с объемом памяти 512 гигабайт, который стоит 131,9 тысячи рублей.
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