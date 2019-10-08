Премьер Азербайджана написал заявление об отставке, сообщил источник

БАКУ, 8 окт – РИА Новости. Действующий премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов написал заявление об отставке в связи с выходом на пенсию, сообщил РИА Новости источник в правительстве страны.

Ранее источник в парламенте Азербайджана сообщил РИА Новости, что законодательный орган рассмотрит во вторник кандидатуру нового премьера, на этот пост выдвинут помощника президента по экономическим вопросам Али Асадова.

"Заявление об отставке в связи с выходом на пенсию написано. О всех деталях сообщат на заседании парламента в 12ю00 (11.00 мск – ред.)", - сказал собеседник агентства.