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РИА Новости

Премьер Азербайджана написал заявление об отставке, сообщил источник

10:06 08.10.2019 (обновлено: 13:22 08.10.2019)
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CC BY-SA 4.0 / Alexanderaz / Новруз Мамедов
Новруз Мамедов
CC BY-SA 4.0 / Alexanderaz /
Новруз Мамедов. Архивное фото
БАКУ, 8 окт – РИА Новости. Действующий премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов написал заявление об отставке в связи с выходом на пенсию, сообщил РИА Новости источник в правительстве страны.
Ранее источник в парламенте Азербайджана сообщил РИА Новости, что законодательный орган рассмотрит во вторник кандидатуру нового премьера, на этот пост выдвинут помощника президента по экономическим вопросам Али Асадова.
"Заявление об отставке в связи с выходом на пенсию написано. О всех деталях сообщат на заседании парламента в 12ю00 (11.00 мск – ред.)", - сказал собеседник агентства.
Мамедов был утвержден премьером в апреле 2018 года.
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