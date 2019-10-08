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РИА Новости

В Краснодаре провели операцию девочке из США по удалению пятна на все лицо

10:06 08.10.2019 (обновлено: 18:01 08.10.2019)
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© REUTERS / Dmitry TurlyunКэрол Феннер с дочерью Луной в аэропорту Шереметьево
Кэрол Феннер с дочерью Луной в аэропорту Шереметьево
© REUTERS / Dmitry Turlyun
КРАСНОДАР, 8 окт — РИА Новости. Краснодарские врачи сделали девочке из США первую операцию по удалению гигантского родимого пятна на лице. Об этом РИА Новости сообщили в городской специализированной клинике лазерной фотодинамической терапии.
Девочка по имени Луна Феннер появилась на свет с огромным черным родимым пятном (меланоцитарным невусом), покрывающим практически все лицо. В США лечение оказалось почти невозможным, так как врачи предлагали сделать порядка 80 операций стоимостью до полумиллиона долларов. Краснодарские медики узнали о девочке из публикации в интернете и обратились к семье. В конце сентября Луна Феннер вместе с мамой Каролиной приехали в Краснодар.
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"Все прошло в штатном режиме. Никаких осложнений, никаких непредвиденных ситуаций. Операция длилась час. Все было по плану. Под местной анестезией. Девочка чувствует себя хорошо. Сейчас на ней стерильная повязка. Она дома. Каждый день мы ее наблюдаем. <…> Обработали в первую очередь лобную часть, до бровей. <…> И сейчас мы сможем после этого определиться по времени, сколько проходит регенерация тканей, для того, чтобы уже более точно скорректировать время лечения Луны. <…> Девочка кушает, пьет. Никаких отеков у нее не было, температуры. Ничего нет, что бы могло вызывать какие-то опасения", — рассказал агентству исполнительный директор клиники Андрей Алексуткин.
В аккаунте матери девочки в Instagram появилось видео, на котором видно, что малышка улыбается и не выказывает беспокойства, хотя на лбу у нее повязка.
Всего, как сообщили в клинике, малышке потребуется от шести до восьми операций.
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врачиЗдоровье - ОбществоКраснодарСША
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Горжусь врачами - своим земляками! Молодцы!
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Руслан Тлеуж
38081015
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agent_anonimus
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