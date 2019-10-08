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РИА Новости

В МВД назвали возможную причину ДТП с маршруткой в Курске

10:04 08.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы
Инспектор дорожно-патрульной службы
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Инспектор дорожно-патрульной службы. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 8 окт - РИА Новости. Превышение скорости водителем маршрутного такси могло, по предварительным данным, стать причиной ДТП, в котором погибли два человека и шестеро пострадали, сообщила во вторник РИА Новости руководитель пресс-службы управления МВД по региону Лилия Каменева.
Авария произошла около 19.00 мск понедельника на Магистральном проезде в Курске. Маршрутная "Газель" столкнулась с Mercedes "Гелендваген" и грузовиком Freightliner. В результате аварии погибли две пассажирки маршрутки, пострадали шесть человек, из них двоим помощь была оказана на месте, четверых госпитализировали.
"Возбуждено уголовное дело по 264 (статье), часть пятая. По предварительной информации, по спидометру (маршрутки) было показано превышение скоростного режима", - сказала Каменева.
Собеседница агентства добавила, что будут рассматриваться все версии аварии.
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Санкция статьи "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" предусматривает до семи лет лишения свободы.
Следственное управление СК РФ по Курской области начало доследственную проверку по факту ДТП по статье "оказание услуг не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц". По данным следствия, 63-летний водитель маршрутки в настоящее время находится в реанимации.
"Следователями уже установлено, что маршрутный автомобиль принадлежит индивидуальному предпринимателю", - говорится в сообщении СУ СК.
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