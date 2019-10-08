Главу центра, где лечили актера Марьянова, будут судить

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Следственный комитет (СК) России передал в прокуратуру уголовное дело против директора реабилитационного центра, в котором находился актер Дмитрий Марьянов, после утверждения обвинительного заключения обвиняемая предстанет перед судом, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Марьянов скончался в октябре 2017 года на 48-м году жизни, предположительно из-за оторвавшегося тромба.
Следствием установлено, что с 6 по 15 октября 2017 года актер находился в реабилитационном центре. 15 октября от Марьянова бывшим клиентам и консультантам центра неоднократно поступали жалобы на плохое самочувствие и боль в ноге. Указанные лица не менее 10 раз сообщали директору центра о нахождении актера в тяжелом состоянии и необходимости его госпитализации, однако директор центра воспрепятствовала направлению актера для оказания медицинской помощи и доставлению его в больницу. Она запретила вызывать скорую помощь, намереваясь продолжить социальную адаптацию актера в стенах своего центра.
"Несмотря на то, что обвиняемая свою вину в совершении преступления на стадии предварительного следствия не признала, следователем собрана достаточная доказательственная база. Материалы переданы для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения. Далее уголовное дело будет передано в суд для рассмотрения по существу", - сказала Врадий.