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РИА Новости

У безработного москвича украли семь миллионов рублей

09:52 08.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Семь миллионов рублей украли у неработающего москвича в центре столицы; деньги мужчина планировал потратить на покупку автомобиля, сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.
"В полицию поступило заявление от гражданина 1980 года рождения, неработающего, что он встретился в офисе на улице Шаболовка с неизвестным под предлогом продажи автомобиля. Неизвестный против его воли открыто похитил у него сумку, в которой находились личные средства заявителя - семь миллионов рублей", - рассказал собеседник агентства.
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