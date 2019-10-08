У безработного москвича украли семь миллионов рублей

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Семь миллионов рублей украли у неработающего москвича в центре столицы; деньги мужчина планировал потратить на покупку автомобиля, сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

"В полицию поступило заявление от гражданина 1980 года рождения, неработающего, что он встретился в офисе на улице Шаболовка с неизвестным под предлогом продажи автомобиля. Неизвестный против его воли открыто похитил у него сумку, в которой находились личные средства заявителя - семь миллионов рублей", - рассказал собеседник агентства.