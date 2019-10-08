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РИА Новости

В Евросоюзе устали от санкций, считает Пушков

09:35 08.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фото
ЗАЛЬЦБУРГ (Австрия), 8 окт - РИА Новости, Маргарита Костив. В Евросоюзе устали от санкций, есть желание уходить в новый цикл отношений с Россией, заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда по взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Российский сенатор посетил 15-ю конференцию европейских регионов и городов в Зальцбурге, в том числе принял участие в панельной дискуссии по Украине.
"В австрийской аудитории, как мне кажется, есть усталость от конфликта между Евросоюзом и Россией, есть усталость от санкций. Могу авторитетно сказать, что такие же настроения очень сильны во Франции, Италии, Греции, Испании, Словении, на Кипре. В немецких бизнес-кругах примерно такие же настроения - усталость от санкций, желание смотреть в будущее и понимание того, что пора уже уходить из конфронтационного цикла в некий новый цикл отношений с Россией", - сказал Пушков.
По его словам, сейчас у европейцев сложные отношения с администрацией президента США Дональда Трампа, нарастает мощь Китая, и Россия в этих условиях является естественным партнером для Европы, "она усиливает европейский потенциал".
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"Неслучайно (президент Франции Эммануэль) Макрон начал процесс сближения с Москвой, Макрон здесь выражает глубинный тренд, который есть в Европе. Это не значит, что завтра будут сняты санкции, но я вижу позитивные сдвиги, и на этой конференции они мне тоже были заметны", - заключил собеседник агентства.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
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ЕвросоюзАлексей ПушковЕвропаРоссияВ мире
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