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РИА Новости

Самому младшему из обвиненных в бунте в Гонконге 13 лет

09:26 08.10.2019
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© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкСотрудники полиции во время задержания участников протестов в Гонконге
Сотрудники полиции во время задержания участников протестов в Гонконге
© РИА Новости / Мигель Кандела
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Гонконгская полиция выдвинула обвинения против 26 человек в участии в бунте, самому младшему из них 13 лет, сообщает телерадиокорпорация RTHK.
Дело рассмотрит суд Западного Коулуна во второй половине дня. Это второй случай уголовного разбирательства после вступления в силу запрета на ношение масок в субботу.
В воскресенье вечером полиция задержала в районе Вань Чай 14 мужчин и 12 женщин. Они все местные, возрастом от 13 до 33 лет. После расследования и юридических консультаций им предъявили обвинения в участии в бунте, и 14 из них дополнительно - в нарушении запрета на ношение масок.
В воскресенье десятки тысяч недовольных жителей города вышли на протесты против введенного в пятницу нового закона, запрещающего ношение любых масок во время уличных акций и массовых собраний. Многие антиправительственные демонстранты по-прежнему закрывают свои лица, согласно новому закону, им может грозить наказание в виде лишения свободы до года или штраф в 25 тысяч гонконгских долларов (3,2 тысячи долларов США).
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