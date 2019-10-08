Самому младшему из обвиненных в бунте в Гонконге 13 лет

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Гонконгская полиция выдвинула обвинения против 26 человек в участии в бунте, самому младшему из них 13 лет, сообщает телерадиокорпорация RTHK.

Дело рассмотрит суд Западного Коулуна во второй половине дня. Это второй случай уголовного разбирательства после вступления в силу запрета на ношение масок в субботу.

В воскресенье вечером полиция задержала в районе Вань Чай 14 мужчин и 12 женщин. Они все местные, возрастом от 13 до 33 лет. После расследования и юридических консультаций им предъявили обвинения в участии в бунте, и 14 из них дополнительно - в нарушении запрета на ношение масок.