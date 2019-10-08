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РИА Новости

СМИ: Минпромторг отказался от идеи дифференциации утильсбора для автопрома

09:26 08.10.2019 (обновлено: 09:27 08.10.2019)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПрием и утилизации поддержанных автомобилей в городе Киль
Прием и утилизации поддержанных автомобилей в городе Киль
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Минпромторг РФ отказался от идеи дифференциации промсубсидий, предложив локальным производствам гарантию полной компенсации утильсбора, но взамен чиновники предлагают увеличить нагрузку на импорт, чтобы направить допдоходы на стимулирование локализации, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
По данным издания, Минпромторг отказывается от идеи дифференциации компенсаций утильсбора для локализованных в РФ автоконцернов, которую лоббировали ряд крупнейших игроков. Параметры дифференциации должна была установить до 15 октября рабочая группа с участием представителей отрасли, созданная по поручению вице-премьера Дмитрия Козака в конце сентября. В отрасли ожидали, что эту тему действительно будут обсуждать, но, как рассказали собеседники газеты, Минпромторг на совещаниях рабочей группы заявил, что дифференциации не будет и "база" в виде 100% компенсации гарантирована всем, кто заключил специнвестконтракты (СПИК).
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Как выяснило издание, теперь в базовом сценарии рассматривается другая идея — увеличение нагрузки на импорт и стимулирование локализации за счет этих средств - в частности, барьер для импорта (ограничения в виде пошлин и утильсбора), составляющий сегодня около 30% для легковых автомобилей, предложили увеличить до 40–45%. С этим предложением на заседаниях выступали представители Минпромторга и калининградского автозавода "Автотор". Последние, как полагают источники газеты в отрасли,— чтобы не допустить ухода BMW с площадки с переходом концерна на импорт.
При этом, предлагаемое самим Минпромторгом увеличение ставок утильсбора на автомобили с 2020 года в некоторых случаях превысит 120%, но в стоимости машины его доля останется в пределах 1,5-2%, оно обусловлено уровнем промышленной инфляции и курсовыми изменениями рубля, говорил глава ведомства Денис Мантуров.
Источник газеты объясняет, что Минпромторг, вероятно, отказался от идеи дифференциации, поскольку на него возложили невыполнимую задачу договориться об этом с отраслью при "такой полярности" позиций внутри нее. Шансов договориться об увеличении нагрузки на импорт больше, полагает он. Однако, по данным газеты, большинство участников рынка выступают и против такого варианта - они отмечают, что, по сути, прибыль многих концернов образуется только от импорта и за счет этих средств финансируется локальное производство: импорт дает возможность покрывать убытки, поскольку изначально локализация шла из расчета на рынок в 3 миллиона машин в год, а в 2018 году продано только 1,8 миллиона штук.
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Денис МантуровBMW AGАвтоторКоммерсантъМинистерство промышленности и торговли РФДмитрий КозакНеяРоссияЭкономика
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