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РИА Новости

Экс-начальник рудника "Мир" покончил с собой в якутском СИЗО

09:22 08.10.2019 (обновлено: 14:11 08.10.2019)
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© Кадр из видео Следственного комитета РоссииЗадержание начальника подземного рудника "Мир" Алексея Бурксера. 7 октября 2019 года
Задержание начальника подземного рудника Мир Алексея Бурксера. 7 октября 2019 года
© Кадр из видео Следственного комитета России
Задержание начальника подземного рудника "Мир" Алексея Бурксера. 7 октября 2019 года
ЯКУТСК/МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Бывшего начальника рудника "Мир" Алексея Бурксера обнаружили мертвым в якутском СИЗО, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональных управлений ФСИН и Следственного комитета.
По предварительным данным, смерть была ненасильственной: Бурксер покончил с собой.
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Отдел по расследованию особо важных дел СК начал проверку.
Алексея Бурксера, а также бывшего исполняющего обязанности главного инженера "Мира" Александра Манна арестовали в понедельник.
По данным следствия, Бурксер и Манн могут быть виновными в гибели восьми горняков рудника "Мир", принадлежащего алмазодобывающей компании "Алроса", в 2017 году.
Как установили в СК, руководители предприятия знали о том, что в день трагедии прорвало дамбу, но не остановили работы и не вывели сотрудников из опасной зоны, когда шахту начало затапливать.
Задержанным предъявили обвинение по третьей части 216-й статьи "Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть восьми лиц и причинение крупного ущерба".
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Следственный комитет РФАлросаМоскваРоссияУФСИНЯкутияПроисшествия
Популярные комментарии
Нужно же было на кого-то всё повесить. Теперь есть.
8 октября, 10:07
NFName Family
58112015
И к гадалке не ходи... всё куплено...((
8 октября, 10:29
ГМГеоргий Мирный
5310529
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