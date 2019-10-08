Экс-начальник рудника "Мир" покончил с собой в якутском СИЗО

ЯКУТСК/МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Бывшего начальника рудника "Мир" Алексея Бурксера обнаружили мертвым в якутском СИЗО, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональных управлений ФСИН и Следственного комитета.
По предварительным данным, смерть была ненасильственной: Бурксер покончил с собой.
Отдел по расследованию особо важных дел СК начал проверку.
Алексея Бурксера, а также бывшего исполняющего обязанности главного инженера "Мира" Александра Манна арестовали в понедельник.
По данным следствия, Бурксер и Манн могут быть виновными в гибели восьми горняков рудника "Мир", принадлежащего алмазодобывающей компании "Алроса", в 2017 году.
Как установили в СК, руководители предприятия знали о том, что в день трагедии прорвало дамбу, но не остановили работы и не вывели сотрудников из опасной зоны, когда шахту начало затапливать.
Задержанным предъявили обвинение по третьей части 216-й статьи "Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть восьми лиц и причинение крупного ущерба".