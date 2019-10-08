Экс-начальник рудника "Мир" покончил с собой в якутском СИЗО

© Кадр из видео Следственного комитета России Задержание начальника подземного рудника "Мир" Алексея Бурксера. 7 октября 2019 года

ЯКУТСК/МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Бывшего начальника рудника "Мир" Алексея Бурксера обнаружили мертвым в якутском СИЗО, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональных управлений ФСИН и Следственного комитета.

По предварительным данным, смерть была ненасильственной: Бурксер покончил с собой.

Отдел по расследованию особо важных дел СК начал проверку.

Алексея Бурксера, а также бывшего исполняющего обязанности главного инженера "Мира" Александра Манна арестовали в понедельник.

По данным следствия, Бурксер и Манн могут быть виновными в гибели восьми горняков рудника "Мир", принадлежащего алмазодобывающей компании "Алроса", в 2017 году.

Как установили в СК, руководители предприятия знали о том, что в день трагедии прорвало дамбу, но не остановили работы и не вывели сотрудников из опасной зоны, когда шахту начало затапливать.