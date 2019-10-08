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РИА Новости

СМИ: Трамп заявил, что США разрабатывают "невиданные" новые вооружения

09:20 08.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране ведутся разработки новых вооружений, "которые никто не может даже себе представить", в том числе "гениальных" подводных лодок, сообщает портал Yahoo News.
"У нас в разработке сейчас находится огромное количество вооружений. У нас есть такие вооружения, которые никто не может даже представить. В течение четырех-пяти недель мы сделаем пару остановок, некоторые (вооружения) мы показываем, некоторые – нет. Но мы модернизировали и обновили наши ядерные (вооружения). Мы строим подводные лодки, такие, о которых никто даже не может подумать, гениальные. Надеюсь, и дай Бог, чтобы нам никогда не пришлось их использовать, но мы делаем то, что должны", - сказал Трамп журналистам, собравшимся в Белом доме на подписание торгового соглашения с Японией.
Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
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СМИ: разговор Трампа и Эрдогана прошел не так, как ожидалось
На прошлой неделе Китай впервые продемонстрировал широкой публике на военном параде по случаю 70-й годовщины образования КНР свои новые баллистические ракеты JL-2 "Цзюйлан-2", размещаемые на подводных лодках. Ракета JL-2 создана на базе межконтинентальной ракеты DF-31 ("Дунфэн-31). Была также показана новейшая межконтинентальная баллистическая ракета DF-41 ("Дунфэн-41", "Восточный ветер"). Кроме этого, Китай показал новую сверхзвуковую стратегическую крылатую ракету DF-100 ("Дунфэн-100") или CJ-100. Ранее в СМИ появлялась информация, что эти ракеты могут преодолеть системы противоракетной обороны США и поражать цели на большом расстоянии.
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Дональд ТрампСШАВ мире
Популярные комментарии
Невиданные и, похоже, никем неувиденные. Одни слова, даже мультик не показал
8 октября, 09:30
kotjara1972
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lyuda.terenteva.55
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