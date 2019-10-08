СМИ: Трамп заявил, что США разрабатывают "невиданные" новые вооружения

"У нас в разработке сейчас находится огромное количество вооружений. У нас есть такие вооружения, которые никто не может даже представить. В течение четырех-пяти недель мы сделаем пару остановок, некоторые (вооружения) мы показываем, некоторые – нет. Но мы модернизировали и обновили наши ядерные (вооружения). Мы строим подводные лодки, такие, о которых никто даже не может подумать, гениальные. Надеюсь, и дай Бог, чтобы нам никогда не пришлось их использовать, но мы делаем то, что должны", - сказал Трамп журналистам, собравшимся в Белом доме на подписание торгового соглашения с Японией.