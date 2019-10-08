Депутат Госдумы Юмашева прокомментировала допрос в аэропорту Нью-Йорка

"Как политик, вижу, что, к сожалению, это становится определенного рода тенденцией в российско-американских отношениях. И невыданные визы нашей делегации на Генассамблее ООН, и то, что наши сотрудники МИД не смогли отправиться на "Форт-Росс" в Калифорнию тоже по причине невыдачи виз, и моя история с допросом. Наверное, это звенья одной цепи", — сказала Юмашева в эфире телеканала "Россия 24".