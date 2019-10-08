Депутат Госдумы Юмашева прокомментировала допрос в аэропорту Нью-Йорка

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы Инга Юмашева назвала "неприятным явлением" ситуацию со своим допросом сотрудниками ФБР в аэропорту Нью-Йорка.
"Как политик, вижу, что, к сожалению, это становится определенного рода тенденцией в российско-американских отношениях. И невыданные визы нашей делегации на Генассамблее ООН, и то, что наши сотрудники МИД не смогли отправиться на "Форт-Росс" в Калифорнию тоже по причине невыдачи виз, и моя история с допросом. Наверное, это звенья одной цепи", — сказала Юмашева в эфире телеканала "Россия 24".
По ее словам, нужно разделять американский народ и власти, которые пытаются "набрать очки" на российской теме.
Депутат подчеркнула, что российские политики "не должны обижаться, бояться и поддаваться на такого рода провокации".
Допрос Юмашевой
На прошлой неделе российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, что по прибытии в США для участия в форуме "Диалог Форт-Росс" Ингу Юмашеву провели в отдельную комнату в аэропорту и забрали документы.
Затем представившийся сотрудником ФБР человек в течение часа задавал ей "неясные и неприемлемые вопросы", а после предложил продолжить общение в кафе в неформальной обстановке.
Министерство иностранных дел назвало допрос Юмашевой "очередной враждебной акцией против России" и выразило Вашингтону протест.
Федеральное бюро расследований США, в свою очередь, отказалось комментировать инцидент, переадресовав вопрос Госдепартаменту.
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