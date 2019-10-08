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РИА Новости

Опубликовано видео момента взрыва банкомата в Череповце, где погиб мужчина

09:03 08.10.2019 (обновлено: 12:39 08.10.2019)
24540
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео момента взрыва банкомата в Череповце.
Инцидент произошел около пяти утра в отделении банка, расположенном на первом этаже жилого дома на улице Моченкова, сообщили в главке Следственного комитета по Вологодской области.
Банкомат взорвался, когда мужчина попытался вскрыть устройство с помощью газового оборудования. Он погиб.
Жители дома при взрыве не пострадали. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия.
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ЧереповецПроисшествия
Популярные комментарии
Может быть не при взрыве банкомата, а при попытке взорвать банкомат?
8 октября, 09:08
XXyz1965
4110001
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