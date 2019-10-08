Опубликовано видео момента взрыва банкомата в Череповце, где погиб мужчина

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео момента взрыва банкомата в Череповце.
Инцидент произошел около пяти утра в отделении банка, расположенном на первом этаже жилого дома на улице Моченкова, сообщили в главке Следственного комитета по Вологодской области.
Банкомат взорвался, когда мужчина попытался вскрыть устройство с помощью газового оборудования. Он погиб.
Жители дома при взрыве не пострадали. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия.
Человек погиб при взрыве банкомата в Череповце — #ФОТО https://t.co/GfNlhug7Fi pic.twitter.com/f5Kze8Ep5P— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) October 8, 2019