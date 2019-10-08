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РИА Новости

Журналист написал заявление в полицию на пресс-секретаря Зеленского

08:58 08.10.2019
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CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Юлия Мендель
Юлия Мендель
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Украинский журналист Даниил Яневский подал заявление в полицию на пресс-секретаря Зеленского Юлию Мендель. Копию заявления Яневский опубликовал в Facebook.
Заявление связано с инцидентом, когда Мендель оттолкнула журналиста, пытавшегося задать вопрос президенту Украины.
По мнению Яневского, действия пресс-секретаря препятствовали осуществлению законной журналистской деятельности, за что предусмотрена уголовная ответственность.
Ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель грубо оттолкнула представителя СМИ, пытавшегося задать вопрос Владимиру Зеленскому. Она объяснила свои действия тем, что журналист нарушал "личное пространство" президента.
После скандала Союз журналистов Украины призвал Офис президента пересмотреть отношение к работникам СМИ.
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель
6 октября, 10:33РИА Новости
Пресс-секретарь Зеленского сообщила о травле после инцидента с журналистом
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