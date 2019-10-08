В России может исчезнуть крафтовое пиво, сообщили СМИ

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. В России может прекратиться производство крафтового пива, сообщает В России может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.

В ведомстве напомнили, что в 2021 году вступит в силу новый регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции. Документ, который будет обязателен к исполнению в России, не предусматривает производство крафтового пива.

Согласно нормам ЕАЭС, с 2021 года пивом будут считаться напитки, содержащие 80 процентов солода, менее 20 процентов несоложеного сырья и менее двух процентов сахаросодержащих продуктов. Сейчас российские ГОСТы предусматривают лишь три вида пива — светлое, темное и пшеничное, при этом единого стандарта крафтового пива нет.

"На данный продукт не может быть разработан общий ГОСТ, так как продукция имеет разные технологии и разные рецептуры, а также разные ингредиенты и компоненты, разные вкусы и разные цвета", — отметили в Роскачестве.

В ведомстве добавили, что из-за отсутствия нормативных документов некоторые сорта крафтового пива могут быть отнесены к контрафакту.