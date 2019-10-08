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РИА Новости

В России может исчезнуть крафтовое пиво, сообщили СМИ

08:54 08.10.2019 (обновлено: 12:41 08.10.2019)
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© РИА Новости / Максим БогодвидПиво
Пиво
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. В России может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
В ведомстве напомнили, что в 2021 году вступит в силу новый регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции. Документ, который будет обязателен к исполнению в России, не предусматривает производство крафтового пива.
Согласно нормам ЕАЭС, с 2021 года пивом будут считаться напитки, содержащие 80 процентов солода, менее 20 процентов несоложеного сырья и менее двух процентов сахаросодержащих продуктов. Сейчас российские ГОСТы предусматривают лишь три вида пива — светлое, темное и пшеничное, при этом единого стандарта крафтового пива нет.
"На данный продукт не может быть разработан общий ГОСТ, так как продукция имеет разные технологии и разные рецептуры, а также разные ингредиенты и компоненты, разные вкусы и разные цвета", — отметили в Роскачестве.
В ведомстве добавили, что из-за отсутствия нормативных документов некоторые сорта крафтового пива могут быть отнесены к контрафакту.
Крафтовое пиво — это пиво, которое производится частными пивоварнями по собственным индивидуальным рецептам.
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РоссияЭкономика
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8 октября, 09:48
sstrider71
9810004
"Крафтовое пиво — это пиво, которое производится частными пивоварнями по собственным индивидуальным рецептам"- вот именно так и нужно занести в ГОСТы..И проблема исчезнет...
8 октября, 09:48
Леонид .
5660004
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