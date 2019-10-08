Москвичи решат, что еще нужно благоустроить в столице

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Жители Москвы в проекте "Активный гражданин" смогут решить, что нужно благоустроить в столице в первую очередь, сообщается на сайте мэра города.

"В проекте "Активный гражданин" стартовало голосование, посвященное программе "Мой район", - говорится в сообщении.

Согласно данным, москвичам предстоит ответить на три вопроса. Сначала участники выберут проекты, которые, по их мнению, следует реализовать в рамках программы в первую очередь. Среди предложенных вариантов — создание или благоустройство парков и транспортных узлов.

Затем участники ответят, нужно ли включить в программу благоустройство школьных дворов, территорий возле поликлиник, центров соцобслуживания, учреждений культуры и других городских объектов.