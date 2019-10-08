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РИА Новости

Москвичи решат, что еще нужно благоустроить в столице

08:53 08.10.2019
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© Фото : страница проекта "Активный гражданин" в сети FacebookДень активного гражданина в Москве
День активного гражданина в Москве
© Фото : страница проекта "Активный гражданин" в сети Facebook
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Жители Москвы в проекте "Активный гражданин" смогут решить, что нужно благоустроить в столице в первую очередь, сообщается на сайте мэра города.
"В проекте "Активный гражданин" стартовало голосование, посвященное программе "Мой район", - говорится в сообщении.
Согласно данным, москвичам предстоит ответить на три вопроса. Сначала участники выберут проекты, которые, по их мнению, следует реализовать в рамках программы в первую очередь. Среди предложенных вариантов — создание или благоустройство парков и транспортных узлов.
Затем участники ответят, нужно ли включить в программу благоустройство школьных дворов, территорий возле поликлиник, центров соцобслуживания, учреждений культуры и других городских объектов.
Программа "Мой район" стартовала в 2019 году для создания качественной городской среды во всех районах Москвы. Отмечается, что главная особенность программы — все проекты учитывают потребности и пожелания жителей. Для каждого района разрабатывается индивидуальный мастер-план.
Дом по программе реновации в московском районе Проспект Вернадского
4 октября, 09:05РИА Недвижимость
Москвичи проголосуют, нужно ли изменить программу реновации
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БлагоустройствоПроект "Активный гражданин"МоскваОбщество
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