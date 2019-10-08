В парке Горького в Москве воссоздали двухметровый исторический вазон

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Исторический двухметровый вазон с изображением белых лебедей на фоне голубой воды воссоздан в парке Горького в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"В парке Горького воссоздали еще один исторический двухметровый вазон, на котором изображены белые лебеди на фоне голубой водной глади. Он является частью масштабной декоративной композиции из 12 вазонов, расписанных в античном стиле", - говорится в сообщении.

Согласно данным, точно такая же композиция украшала Пушкинскую набережную в 1930-е годы. Она была создана по проекту архитектора Александра Власова, разработавшего генеральный план парка. Оригинальные вазы были утрачены, предположительно, во время Великой Отечественной войны.

"К счастью, сохранились архивные черно-белые фотографии, на которых запечатлены все огромные уличные вазы в окружении растений. Кроме того, художники, работавшие в парке в то время, успели сделать копии росписей вазонов и перенести их на бумагу. Именно по этим историческим документам, которые сохранились в наших архивах, специалисты и восстанавливают утраченную композицию", — приводятся в сообщении слова пресс-службы парка.

Теперь москвичи и гости столицы смогут увидеть уникальные парковые украшения вблизи зеленого театра, на аллее, ведущей к нему от Андреевского моста. Сюда их перенесли, потому что на Пушкинской набережной регулярно проводится множество массовых мероприятий.

Отмечается, что сюжеты рисунков на вазонах можно разделить на три темы: спорт, природа, культура и искусство. Художник, выполнивший оригинальные росписи, неизвестен. При этом на реконструированных сосудах они воспроизведены точно такими же, как на исторических.