Гонконгская биржа отказалась от планов по слиянию с лондонской

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Гонконгская фондовая биржа (HKEX) отказалась от своих планов по слиянию с Лондонской фондовой биржей (LSEG), говорится в сообщении HKEX.

"Совет директоров HKEX по-прежнему считает, что объединение LSEG и HKEX является стратегически привлекательным и могло бы привести к созданию лидирующей в мире рыночной инфраструктурной группы. Несмотря на взаимодействие с широким кругом регуляторов и акционеров, совет директоров HKEX разочарован тем, что не смог наладить сотрудничество с руководством LSEG в реализации этого видения. Как следствие, совет директоров HKEX решил, что продолжение реализации этого предложения не отвечает наилучшим интересам акционеров", - отмечается в заявлении.

Фондовая биржа Гонконга 11 сентября предложила Лондонской бирже объединиться. Спустя два дня LSE отвергла предложение о слиянии, выразив неуверенность в целесообразности сделки и отметив наличие "фундаментальных недостатков" предложения. Вместе с этим Лондонская биржа выразила приверженность сделке по покупке Refinitiv Holdings за 27 миллиардов долларов. Завершение сделки ожидается во второй половине 2020 года.