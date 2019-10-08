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РИА Новости

Делегация из Индии прибыла во Францию для приема первого истребителя Rafale

08:23 08.10.2019
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© AP Photo / Aijaz RahiФранцузский истребитель Dassault Rafale во время показательных выступлений на выставке Aero India в Бангалоре
Французский истребитель Dassault Rafale во время показательных выступлений на выставке Aero India в Бангалоре
© AP Photo / Aijaz Rahi
НЬЮ-ДЕЛИ, 8 окт - РИА Новости. Министр обороны Индии Раджнатх Синг во главе крупной делегации прибыл во Францию с трёхдневным визитом, чтобы принять у французской стороны первый из заказанных 36 реактивных истребителей Rafale.
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"Здравствуй, Париж! Рад оказаться во Франции. Эта великая держава является важным стратегическим партнёром Индии, и наши особые отношения с ней выходят далеко за формальные рамки. В ходе визита во Францию я буду работать над расширением нынешнего стратегического партнёрства между нашими странами", - написал по прибытии глава индийского Минобороны в своём аккаунте в Twitter.
Церемония передачи Индии первого истребителя Rafale состоится на базе ВВС Франции Бордо-Мериньяк в присутствии высокопоставленных представителей властей двух стран. Это значимое событие совпало по времени с двумя торжествами: 87-м Днём военно-воздушных сил Индии и индуистским праздником Дуссерой, который символизирует победу добра над злом. По этому случаю Раджнатх Сингх выразил поздравления индийским летчикам, назвав их "примером образцового мужества, стойкости и преданности своей стране".
"Эти мужчины и женщины в голубой форме могут прикоснуться к небесам, олицетворяя для нас мужество и славу", - заявил министр.
В сентябре 2016 года Индия и Франция подписали контракт на поставку 36 истребителей Rafale. Первоначально планировалось приобрести 126 таких машин, однако Нью-Дели снизил их число из-за высокой стоимости. Самолеты должны поступить в Индию несколькими партиями в период с 2019 по 2022 год.
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Раджнатх СингхRafaleФранцияИндияБезопасностьВ мире
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