Большинство журналистов в России не хотят переезжать, показало исследование

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Большинство российских журналистов (65%) не готовы к переезду в другой город, остальные хотят попасть в Москву, Петербург или Сочи, показало совместное исследование компании HeadHunter и Союза журналистов России.

По результатам исследования, наибольшее число резюме журналистов приходится на Москву (49%), Санкт-Петербург (13%) и Подмосковье (3,2%). При этом большинство соискателей-журналистов отмечают в резюме, что не готовы к переезду (65%).

Те, кто готов переехать, хотят попасть в Москву, Санкт-Петербург, или Краснодарский край. Если смотреть на то, какие конкретно города указывают такие соискатели, то, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, в топ входят Сочи, Краснодар, Казань и Екатеринбург. Говоря о готовности переехать за границу, соискатели указывают Белоруссию, Украину, США, Казахстан и Великобританию.

Исследование показало, что журналисты чаще всего указывают в резюме навыки написания текстов (37%), статей (33%), грамотную речь (33%). Работодатели ожидают от соискателей по данной специальности умения работать в команде и самостоятельно, дисциплинированность и пунктуальность, знание законов о СМИ, рекламе, интеллектуальной собственности, умение работать с большими потоками информации, высокого уровня грамотности, навыков подготовки текстов разного типа.

Большинство работодателей (86%) ищут журналистов на полную занятость, только 11% готовы предложить работу с частичной занятостью, 2% - проектную работу. Около 60% ожидают, что у соискателя будет опыт работы от года до трех лет, в 16% вакансий опыт не требуется вовсе, а в 24% требуются специалисты, проработавшие более трех лет.

Медианная зарплата, которую предлагают журналистам в РФ, составляет 38 500 рублей. Наиболее высокую зарплату готовы предложить специалистам в Москве (50 000), Приморском крае (40 500) и Подмосковье (40 000). Наименьшую – в Чувашии, Саратовской и Вологодской областях (по 20 тысяч рублей).