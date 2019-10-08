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РИА Новости

Большинство журналистов в России не хотят переезжать, показало исследование

08:19 08.10.2019 (обновлено: 09:43 08.10.2019)
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© Depositphotos / EdZbarzhyvetskyМолодой человек за компьютером
Молодой человек за компьютером
© Depositphotos / EdZbarzhyvetsky
Молодой человек за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Большинство российских журналистов (65%) не готовы к переезду в другой город, остальные хотят попасть в Москву, Петербург или Сочи, показало совместное исследование компании HeadHunter и Союза журналистов России.
По результатам исследования, наибольшее число резюме журналистов приходится на Москву (49%), Санкт-Петербург (13%) и Подмосковье (3,2%). При этом большинство соискателей-журналистов отмечают в резюме, что не готовы к переезду (65%).
Те, кто готов переехать, хотят попасть в Москву, Санкт-Петербург, или Краснодарский край. Если смотреть на то, какие конкретно города указывают такие соискатели, то, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, в топ входят Сочи, Краснодар, Казань и Екатеринбург. Говоря о готовности переехать за границу, соискатели указывают Белоруссию, Украину, США, Казахстан и Великобританию.
Исследование показало, что журналисты чаще всего указывают в резюме навыки написания текстов (37%), статей (33%), грамотную речь (33%). Работодатели ожидают от соискателей по данной специальности умения работать в команде и самостоятельно, дисциплинированность и пунктуальность, знание законов о СМИ, рекламе, интеллектуальной собственности, умение работать с большими потоками информации, высокого уровня грамотности, навыков подготовки текстов разного типа.
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Большинство работодателей (86%) ищут журналистов на полную занятость, только 11% готовы предложить работу с частичной занятостью, 2% - проектную работу. Около 60% ожидают, что у соискателя будет опыт работы от года до трех лет, в 16% вакансий опыт не требуется вовсе, а в 24% требуются специалисты, проработавшие более трех лет.
Медианная зарплата, которую предлагают журналистам в РФ, составляет 38 500 рублей. Наиболее высокую зарплату готовы предложить специалистам в Москве (50 000), Приморском крае (40 500) и Подмосковье (40 000). Наименьшую – в Чувашии, Саратовской и Вологодской областях (по 20 тысяч рублей).
Исследование основывается на анализе около 30 тысяч резюме на HeadHunter, созданных в 2018 и 2019 годах, со словами "журналист", "редактор" или "райтер" в названии (в специализации "Журналистика" в сфере "Искусство, развлечения, масс-медиа"); около 11 тысяч вакансий, также созданных в 2018 и 2019 годах, со словами "журналист", "редактор" или "райтер" в названии; около 200 тысяч резюме, где было указано журналистское образование; около 900 вакансий с требованием журналистского образования.
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