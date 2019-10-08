Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-08T08:11Z
https://ria.ru/20191008/1559529006.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/105394/21/1053942173_0:167:3047:1881_1036x0_80_0_0_4f99297d48f6a57631d0afd615f081df.jpg
РИА Новости

Ночь на вторник в Москве стала самой холодной с начала осени

08:11 08.10.2019
2850
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник служб ЖКХ убирает снег
Сотрудник служб ЖКХ убирает снег
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Ночь на вторник стала самой холодной в Москве с начала осени, температура воздуха опустилась еще ниже, чем накануне, до плюс 0,5 градуса, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Пешеходы на улице в Москве во время сильного дождя
5 октября, 14:21РИА Новости
Синоптики рассказали о погодных сюрпризах в октябре
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщала РИА Новости, что в понедельник была зафиксирована самая низкая ночная температура для этой осени – плюс 0,8 градуса.
"Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени. По данным на 6 утра, в городе плюс 0,5 градуса", - сказал Леус.
200342
МоскваОбщество
Рекомендуем
Дождь
Синоптики рассказали, когда в центральную Россию вернется тепло
РИА
Новости
Дождь в Москве
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на этой неделе
Крым
В Крыму ожидают заморозки до минус трех градусов
Спасская башня Московского Кремля
Синоптики сообщили, какая погода ждет москвичей в воскресенье
Лента
новостей
Вид на Москву
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Кэрол Феннер с дочерью Луной в аэропорту Шереметьево
В Краснодаре провели операцию девочке из США по удалению пятна на все лицо
Дождь в Москве
В Москве за сутки выпало 20% месячной нормы осадков
В Таиланде погибла семья слонов
В Таиланде обнаружили тела еще пяти слонов, пытавшихся спасти слоненка
Президент Украины Владимир Зеленский
Лукашенко заявил о желании Зеленского решить конфликт в Донбассе
Тепловоз проехал в тестовом режиме по железнодорожной части Крымского моста
Запуск грузовых поездов по мосту в Крым перенесли
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы, сообщили СМИ
Севастополь
Спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что Крым уже принадлежал России
Актер Дмитрий Марьянов
СК назвал причину смерти актера Дмитрия Марьянова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:35СМИ сообщили о новом месте работы экс-чиновницы, оскорбившей жителей Тулуна
08:28В Якутске двое рецидивистов пытались ограбить банкомат в научном институте
08:27Пассажир умер во время полета из Красноярска в Москву
08:26В Кургане нашли подпольный крематорий медицинских отходов
08:24В Нур-Султане начались переговоры Лаврова с главой МИД Казахстана
08:22Роскачество дало рекомендации по выбору рыбы и икры
08:20Эксперт назвал сумму, нужную для восстановления платформы "Морского старта"
08:08Пользователи Instagram сообщили о проблемах в работе сервиса
08:02Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
07:36Всемирный банк: мигранты помогут экономике Европы и Центральной Азии
07:34Всемирный банк ухудшил прогнозы по росту экономик США, еврозоны и Китая
07:33Всемирный банк пересмотрел прогноз по росту экономики России
07:32Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики в 2019 году до 2,5%
07:31Всемирный банк резко ухудшил прогноз роста мировой торговли на 2019 год
07:28Сотрудники компании в Кузбассе получили условные сроки за хищение
07:16В Волгоградской области автомобиль с пятью подростками врезался в дерево
07:13В Приморье неизвестные засыпали землей Вечный огонь у Мемориала погибшим
07:10В США растет число сторонников импичмента Трампа, показало исследование
07:04Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в квартирах
06:59Ким Чен Ын впервые появился на публике после провала переговоров с США
Лента новостейМолния