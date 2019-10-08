Ночь на вторник в Москве стала самой холодной с начала осени

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Ночь на вторник стала самой холодной в Москве с начала осени, температура воздуха опустилась еще ниже, чем накануне, до плюс 0,5 градуса, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
5 октября, 14:21РИА НовостиСиноптики рассказали о погодных сюрпризах в октябре
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщала РИА Новости, что в понедельник была зафиксирована самая низкая ночная температура для этой осени – плюс 0,8 градуса.
"Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени. По данным на 6 утра, в городе плюс 0,5 градуса", - сказал Леус.