Ночь на вторник в Москве стала самой холодной с начала осени

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Ночь на вторник стала самой холодной в Москве с начала осени, температура воздуха опустилась еще ниже, чем накануне, до плюс 0,5 градуса, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщала РИА Новости, что в понедельник была зафиксирована самая низкая ночная температура для этой осени – плюс 0,8 градуса.