Женщины смогут бесплатно пройти маммографию в московских больницах

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Бесплатно сделать УЗИ молочных желез, маммографию или проконсультироваться со специалистами можно будет в 79 медицинских учреждениях Москвы с 12 октября по 3 ноября, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Столичный департамент здравоохранения приглашает жительниц Москвы пройти бесплатное обследование, направленное на ранее выявление рака груди. Сделать УЗИ молочных желез или маммографию, а также проконсультироваться с онкологом-маммологом можно будет с 12 октября по 3 ноября в 79 медицинских учреждениях города", - говорится в сообщении.

Добавляется, что акция приурочена ко Всемирному дню борьбы против рака молочной железы, который ежегодно отмечается 15 октября. Принять участие в ней могут москвички старше 18 лет. При себе необходимо иметь полис обязательного медстрахования и паспорт. При этом в случае обнаружения каких-либо патологий пациенток направят на дополнительное обследование.

Так, бесплатное УЗИ молочных желез и маммологические обследования будут проводиться в городских поликлиниках и больницах с 09.00 до 18.00 по субботам и с 09.00 до 15.00 по воскресеньям. Чтобы записаться, нужно позвонить по контактному телефону медучреждения.

Кроме того, 12, 19 и 26 октября в шести больницах и маммологическом центре Московского клинического научно-практического центра (МКНЦ) имени А.С. Логинова с 09.00 до 15.00 запланированы открытые диагностические дни, во время которых также можно сделать маммографию и УЗИ и получить консультации специалистов.

Отмечается, что получить консультацию специалистов можно будет во время лекций в школе женского здоровья маммологического центра МКНЦ имени А.С. Логинова 12, 19 и 26 октября. В 11 поликлиниках (№ 5, 166, 201, 208 и других) они будут проходить по средам в 18.30 и по субботам в 10.00.