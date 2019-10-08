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РИА Новости

В Шотландии мужчина заснул в такси и оказался на другом конце страны

07:51 08.10.2019
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© AP Photo / Eric Risberg Офис компании Uber
Офис компании Uber
© AP Photo / Eric Risberg
Офис компании Uber. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Житель Эдинбурга Джозеф Ферджи заснул в Uber после проведенной в вечеринки в клубе и оказался на другом конце Шотландии, об этом сообщает Daily Mail.
Мужчина сел в такси в 5.14, чтобы проехать три километра до своего дома в Лейте, обычно это поездка занимает около 15 минут.
В половине девятого утра таксист разбудил Ферджи и высадил из машины. Счет за поездку составил 400 фунтов (почти 32 тысячи рублей).
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При этом Ферджи обнаружил, что находится в незнакомом месте. Определить свое местонахождение ему удалось только после того, как разместил просьбу о помощи на Snapchat. Оказалось, что таксист проехал 180 километров по трассе A702 в город Керкубри, округ Дамфрис-энд-Галловей, и там высадил пассажира.
Шотландцу потребовалось семь часов и несколько пересадок на автобусы и поезда, чтобы, наконец, вернуться в Эдинбург.
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UberШотландия
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