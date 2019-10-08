В Шотландии мужчина заснул в такси и оказался на другом конце страны

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Житель Эдинбурга Джозеф Ферджи заснул в Uber после проведенной в вечеринки в клубе и оказался на другом конце Шотландии, об этом сообщает Житель Эдинбурга Джозеф Ферджи заснул в Uber после проведенной в вечеринки в клубе и оказался на другом конце Шотландии, об этом сообщает Daily Mail

Мужчина сел в такси в 5.14, чтобы проехать три километра до своего дома в Лейте, обычно это поездка занимает около 15 минут.

В половине девятого утра таксист разбудил Ферджи и высадил из машины. Счет за поездку составил 400 фунтов (почти 32 тысячи рублей).

При этом Ферджи обнаружил, что находится в незнакомом месте. Определить свое местонахождение ему удалось только после того, как разместил просьбу о помощи на Snapchat. Оказалось, что таксист проехал 180 километров по трассе A702 в город Керкубри, округ Дамфрис-энд-Галловей, и там высадил пассажира.