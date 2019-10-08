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РИА Новости

Судно под флагом Гонконга село на мель в Приморье

07:25 08.10.2019
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© РИА Новости / Юрий Сомов / Перейти в фотобанкБерег у Владивостока
Берег у Владивостока
© РИА Новости / Юрий Сомов
Перейти в фотобанк
Берег у Владивостока. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 8 окт – РИА Новости. Контейнеровоз Сosco England под фагом Гонконга сел на мель у берегов Владивостока, через несколько часов с помощью портовых буксиров судно было снято с мели, пострадавших нет, рассказал РИА Новости начальник морского спасательно-координационного центра "Владивосток" Николай Пирожков.
"Во вторник в 8:55 (1:55 мск) теплоход Сosco England (флаг Гонконга) с экипажем 26 граждан КНР, из-за порыва ветра сдрейфовал на якоре на песчаную отмель острова Скрыплева", - сказал Пирожков.
Он добавил, что портовые буксиры в 12:30 (5:30 мск) сняли судно с мели.
"Разлива топлива нет, пострадавших нет, загрязнения окружающей среды судно повреждений не получило", - сказал Пирожков.
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