Судно под флагом Гонконга село на мель в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 8 окт – РИА Новости. Контейнеровоз Сosco England под фагом Гонконга сел на мель у берегов Владивостока, через несколько часов с помощью портовых буксиров судно было снято с мели, пострадавших нет, рассказал РИА Новости начальник морского спасательно-координационного центра "Владивосток" Николай Пирожков.

"Во вторник в 8:55 (1:55 мск) теплоход Сosco England (флаг Гонконга) с экипажем 26 граждан КНР, из-за порыва ветра сдрейфовал на якоре на песчаную отмель острова Скрыплева", - сказал Пирожков.

Он добавил, что портовые буксиры в 12:30 (5:30 мск) сняли судно с мели.